近半美國成年人沒喝夠水？ 專家破解六大「補水迷思」 不是口渴才喝

根據「National Geographic」報導，美國調查公司 CivicScience 於2023年針對約2900名美國成年人進行的調查，約有一半受訪者每日未攝取到建議水量。專家指出，這可能與人們對「補充水分」的六大迷思有關。

誤解一：成人每天要喝兩公升水

每人所需水分因體型、活動量與氣候不同而異。美國國家醫學研究院建議女性每天應攝取約2.7公升、男性3.7公升的水分，但這包含食物中的水分。

誤解二：口渴才是該喝水的信號

喉嚨乾往往代表你已經有輕微脫水。專家建議以排尿頻率與尿液顏色作為指標，理想情況是在清醒的時間裡每兩至三小時上一次廁所，且尿液呈淡黃色。

誤解三：只有喝水才能補水

一些食材如西瓜、番茄、湯品與果昔等也能提供水分，約佔每日總攝取量的20%。選擇高含水量的食材，也是夏日補水好方法。

誤解四：一次灌大量的水

過量攝取水分恐導致「低鈉血症」，引發噁心、頭痛甚至痙攣。專家建議分次、小量、規律補水，並搭配適量電解質攝取。

誤解五：咖啡和茶會讓你脫水

事實上，咖啡與茶仍能計入每日水分攝取，除非極大量飲用才可能產生利尿作用。氣泡水同樣也能有效補水。

誤解六：運動中應該喝運動飲料

若運動未超過一小時，喝水即可。長時間運動或大量流汗者，才需補充電解質。專家建議運動前1小時喝600ml的水，運動中每20分鐘喝幾口，運動後再補充同樣水量。

專家提醒，即使不感口渴，也應定時補水，才能維持體能與專注力，避免夏季中暑或疲勞上身。