快訊

傳讓步「千億撥補台電」基層炸鍋 國民黨重申：寸土不讓

經典賽／啟動！蔡其昌攜手郭泓志抵美 拜會3位台美混血球星

不滿強制要求裝設身分辨識設備！遊覽車駕駛交通部扛棺材抗議 警方舉牌警告

聽新聞
0:00 / 0:00

搭飛機別穿這樣！美醫師、空服員列「NG穿著」：恐影響健康與逃生

聯合新聞網／ 綜合報導
寬鬆舒適及透氣是機上穿著的首選。情境示意圖。圖/ingimage。
寬鬆舒適及透氣是機上穿著的首選。情境示意圖。圖/ingimage。

根據「BAZAAR JAPAN」報導，搭乘飛機時除了頸枕、眼罩等基本配備外，最需要講究的其實是「穿著」。專家提醒，若選擇太緊身的服裝，恐怕不僅不舒服，還可能影響健康。

美國「Metro Vein Centers」的靜脈專科醫師帕瓦留（Hugh Pabarue）在「Huffington Post」指出，像是緊身褲、貼身牛仔褲等衣物，會壓迫腿部血液循環，尤其在狹窄的機艙中長時間久坐，更容易導致腿部腫脹、麻痺，甚至引發「深部靜脈血栓症」（DVT）這種常在腿部靜脈中形成血塊的嚴重疾病。他也補充，緊身衣物還可能造成「腔室症候群」或「大腿外側皮神經疼痛」，症狀包含腿部劇痛、刺痛或灼熱感，嚴重時甚至會影響行動。

除了健康風險，航空專家克莉絲汀．內格羅尼（Christine Negroni）則警告，緊身褲材質大多源於石油製成的合成纖維，若遇上火災，這類材質容易熔化並黏在皮膚上，導致嚴重燒燙傷，影響緊急疏散。

來自丹麥的空服員莉德爾（Sille Riddle）也在 TikTok 上分享自己「絕對不會在飛機上穿的服裝」，提醒大家緊身褲、夾腳拖等雖看起來時尚，但到了高空可能會後悔。該影片至今已累積逾百萬次觀看，留言中也有其他飛熱帶島嶼線的空服網友回應，「別穿泳衣加罩衫，之後再一直跟空服反應機上很冷」。綜合醫師與空服員的一致建議，選擇寬鬆舒適、透氣材質的衣物，才是兼顧健康與安全的機上穿搭首選。

@sillerydell

ur outfit might be cute at the gate, but at 38,000 feet? Not so much. Here’s what I never fly in and why ✨ 💾 Save this for your next flight 🩳 Shorts or crop tops — ever felt the wrath of plane AC on bare thighs or on your naked belly? Brutal 🩴 Flip flops — fine for the beach, not for running to your gate or emergency landings. Plus, I know you will take them off during flight and walk barefoot🫣 🚫 Polyester & synthetics — you need breathable fabrics when cabin temperature fluctuates 🧦 Tights — synthetic = flammable. Not what you want in case of fire fabric might burn into your skin 🫃 Tight non stretchy clothes —your body bloats in the air. What feels snug on ground might feel like a corset in the sky. 💡 Choose comfort, safety, and layers you can easily remove or add 👇 Tell me your go-to plane outfit or worst airport fashion fail! 🫶 💾 Save this for your next trip #FlightAttendantTips #TravelSmart #WhatNotToWearOnAPlane #travelhacks

♬ original sound - sillerydell

TikTok 久坐 服裝 空服員 血栓 飛機

延伸閱讀

旅外日人認證必帶夏季伴手禮！他讚「實用又方便」：在美國算藥品

近半英國年輕人寧願沒有網路！調查：社群媒體讓快樂、幸福感降低

外國觀光客「短褲+拖鞋」衝富士山？山難頻傳…日政府收費遏止亂象

外國人最想長住的日本地區出爐！不只東京大阪…鳥取、熊本竄升搶眼

相關新聞

近半美國成年人沒喝夠水？ 專家破解六大「補水迷思」 不是口渴才喝

根據「National Geographic」報導，美國調查公司 CivicScience 於2023年針對約2900名美國成年人進行的調查，約有一半受訪者每日未攝取到建議水量。專家指出，這可能與人們對「補充水分」的六大迷思有關。

搭飛機別穿這樣！美醫師、空服員列「NG穿著」：恐影響健康與逃生

根據「BAZAAR JAPAN」報導，搭乘飛機時除了頸枕、眼罩等基本配備外，最需要講究的其實是「穿著」。專家提醒，若選擇太緊身的服裝，恐怕不僅不舒服，還可能影響健康。

地球自轉加速了！今天「變短1.3毫秒」成今年最短日 原因仍未知

由於地球自轉令人費解地加速，今天將會是今年最短日之一，全天將比平均長度短1.3毫秒（0.0013秒）

美泰兒首推糖尿病芭比娃娃 盼增進兒童包容及同理心

芭比（Barbie）製造商美泰兒公司（Mattel）副總裁今天表示，為了增進兒童的包容與同理心，公司推出首款患有第1型糖...

減重後又大復胖！日網紅體重達人生巔峰 未婚妻1決定令他自責：都是我的錯

體重竟跟人生一樣起起落落？日本一名YouTuber過去花2年的時間減肥，好不容易從140公斤成功甩肉至64公斤，不料後續又在復胖及減肥中來回，近日更是「胖到人生最顛峰」，來到150.8公斤...

一抹肉色現蹤？2人海邊「快樂交纏」下場慘了 居民無奈：不是第一次

炎炎夏日，許多民眾喜歡到海邊玩水消暑，但卻有人管不住內心的刺激感，在大庭廣眾下做出脫序行為。日本2名男子被發現在沖繩某處海岸邊「快樂交纏」，其中1人更全裸在海邊狂歡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。