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地球自轉加速了！今天「變短1.3毫秒」成今年最短日 原因仍未知

中央社／ 倫敦9日綜合外電報導
由於地球自轉令人費解地加速，今天將會是今年最短日之一，全天將比平均長度短1.3毫秒（0.0013秒）。 新華社
由於地球自轉令人費解地加速，今天將會是今年最短日之一，全天將比平均長度短1.3毫秒（0.0013秒）。 新華社

由於地球自轉令人費解地加速，今天將會是今年最短日之一，全天將比平均長度短1.3毫秒（0.0013秒）。

根據線上版「BBC科學聚焦」（BBC ScienceFocus）雜誌，我們的地球繞地軸自轉一圈需要24小時，也就是8萬6400秒，但其速度確實會有微小的波動。

為了追蹤這些變化，全球計時組織「國際地球自轉與參考系統服務」（International Earth Rotation andReference Systems Service，IERS）時時刻刻以高度精密方式測量一天的長度。

2020年，IERS發現到地球自轉加速，並從那時候起一直穩定加速。

他們的資料預測今年最短的幾天將落在7月9日、7月22日和8月5日。這3天月球距離地球赤道最遠。

月球一直透過潮汐制動微妙地影響地球自轉，月球的引力導致地球隆起。除了產生潮汐之外，這種變形還會慢慢消耗地球自轉的動能，導致地球每世紀減速2毫秒。

雖然已知有些事件會改變地球自轉，像是日本2011年規模9.0強震導致地球的一天縮短1.8微秒，但沒有人知道是什麼造成目前地球自轉加速的趨勢。

BBC 日本 規模

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