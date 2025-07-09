美泰兒首推糖尿病芭比娃娃 盼增進兒童包容及同理心

芭比（Barbie）製造商美泰兒公司（Mattel）副總裁今天表示，為了增進兒童的包容與同理心，公司推出首款患有第1型糖尿病的芭比娃娃。

法新社報導，這款新推出的芭比，是與全球第1型糖尿病非營利組織Breakthrough T1D合作設計的。

美泰兒資深副總裁暨全球娃娃事業負責人柏格（Krista Berger）說，「推出患有第一型糖尿病的芭比娃娃，象徵著我們在包容性和代表性承諾方面邁出重要的一步。」

「芭比能夠協助孩子們塑造對世界的早期認知，透過呈現像第1型糖尿病這樣的健康狀況，我們能讓更多孩子在想像的故事和喜愛的娃娃中看到自己的身影。」

第1型糖尿病屬於自體免疫疾病，患者的身體會攻擊並破壞胰臟製造胰島素的細胞。

此病好發於兒童期，患者須每日監測血糖並注射胰島素。

新款芭比手臂上佩戴連續血糖監測器（CGM），這是一種持續測量血糖的小型裝置，用以控制病情。身著藍色圓點上衣與相配裙裝，靈感則是源自於全球糖尿病宣導的象徵意象。

昔日的芭比娃娃多以年輕、苗條、金髮、白人、穿高跟鞋的女性形象為主，這種情況長達數十年。多年來，美泰兒致力讓產品多元化，尤其是經典玩具芭比娃娃。