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減重後又大復胖！日網紅體重達人生巔峰 未婚妻1決定令他自責：都是我的錯
體重竟跟人生一樣起起落落？日本一名YouTuber過去花2年的時間減肥，好不容易從140公斤成功甩肉至64公斤，不料後續又在復胖及減肥中來回，近日更是「胖到人生最顛峰」，來到150.8公斤。該名YouTuber表示，不僅身材回不去，就連未婚妻也與他解除婚約，驚人的現況也讓網友瞠目結舌。
頻道超過57萬人訂閱的日本知名YouTuber「MARIMO。」，不時透過影片分享自己的體重變化，過去他花了近2年的時間減重，成功從140公斤瘦到64公斤。後來一度復胖來到132公斤，但又經過約4個月的努力，好不容易才又瘦到115.7公斤。
然而，MARIMO日前在社群坦言，自己「超爆肥回來」，體重已來到人生巔峰的150.8公斤，並附上現況照。從照片可見，MARIMO的身材變得相當臃腫、圓潤，他也不禁自嘲，「我大概是那種很容易發胖的基因」、「吸收營養的速度明顯比別人快」。
除了體重回不去外，連論及婚嫁的對象也沒了，MARIMO透露，「我被未婚妻提出分手，婚約也解除了，這不是謊言也不是開玩笑，是真的」，並認為會有這樣的結果，一切都是自己的錯。
MARIMO也將這段時間的心路歷程拍攝成影片，並下定決心再度朝著減肥之路邁進，MARIMO表示，「今後我將以26歲單身胖子的身份生活，我希望至少能減輕體重。這不知道是我人生中第幾次下定決心了，但我會再次努力減肥。」
體重「大起大落」的轉折也讓網友吃驚，許多人也留言表示，「都說體重破百是種天賦，能瘦了又胖，還來到150公斤，已是千年一遇的水準了」、「體重極端地變化，器官肯定會累積很多損傷吧」、「希望你健康地瘦下來」。
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