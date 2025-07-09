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一抹肉色現蹤？2人海邊「快樂交纏」下場慘了 居民無奈：不是第一次

聯合新聞網／ 綜合報導
日本2名男子公然在沖繩某處海岸邊「燃燒慾火」，離奇的新聞引發網友討論。示意圖／Ingimage
日本2名男子公然在沖繩某處海岸邊「燃燒慾火」，離奇的新聞引發網友討論。示意圖／Ingimage

炎炎夏日，許多民眾喜歡到海邊玩水消暑，但卻有人管不住內心的刺激感，在大庭廣眾下做出脫序行為。日本2名男子被發現在沖繩某處海岸邊「快樂交纏」，其中1人更全裸在海邊狂歡，因觸犯公然猥褻罪，而遭到逮捕。當地居民透露，事發的海灘過去就曾有類似狀況，不少人會選在此處「放縱愛火」。

琉球新報報導，日本沖繩縣南城市玉城仲村渠的一處海岸，日前發現民眾有脫序行徑。一名24歲的男子竟「一絲不掛」，與另一名50多歲的男子在海邊「興奮交纏」，2人在岸邊發生性行為，觸犯了公然猥褻罪，全裸的24歲男子因此被逮捕，隨即坦承罪刑。

警方調查指出，該名24歲的男子住在與那原町，5日被逮捕後，7日被移送至那霸地方檢察廳；另一名50多歲的男子則來自外縣市，經確認身分後，警方也以相同的罪名，將其資料移送到那霸地方檢察廳。

報導指出，當地居民反映，數年前就曾在案發海灘附近，多次目擊到有人在從事性行為，並向警方報案，可見類似的狀況並非首例。

全裸 性行為 日本 沖繩 猥褻 玩水

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