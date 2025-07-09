快訊

彰化二水、田中多鄉鎮暴雨水淹鐵道 台鐵二水集集線停駛

雨彈狂炸3分之2個台灣！18縣市豪雨特報 恐一路下到明天

草嶺堰塞湖有立即危險 水利署發布潰決警示「跟時間賽跑」

不僅影響睡眠！睡前飲食與夢境好壞有關 研究曝前3名「惡夢食物」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
加拿大一項研究指出，睡前食用甜點影響夢境的情緒調性。新華社
加拿大一項研究指出，睡前食用甜點影響夢境的情緒調性。新華社

福斯新聞數位網報導，加拿大蒙特婁大學夢與惡夢實驗室（Dreams and Nightmares Laboratory）6月30日在學術期刊《心理學前沿》（Frontiers in Psychology）發表研究指出，睡前吃特定食物不僅會影響睡眠，也可能左右一個人做美夢、惡夢或怪夢。根據該研究受試者，容易產生夢魘或怪夢的前三名食物，依序為甜點、辛辣食物和乳製品，反觀食用水果、蔬菜則更容易產生愉快夢境

該實驗室主任、心理學家尼爾森（Tore Nielsen）表示，特定食物類別與受試者夢境品質和情緒調性之間呈現明顯的關聯，睡前吃甜點、辛辣食物或乳製品是造成睡眠惡化的原因。

根據研究，約有23%受試者吃完甜點後產生負面夢境，約有19.5%吃完辛辣食物後做惡夢，還有約15.7%食用乳製品後也有不愉快的夢境反應。

另一方面，分析師發現，睡前食用「乾淨的」食物有助於改善睡眠。約18%受試者稱食用水果後，睡眠改善﹔還有13.4%稱飲用花草茶後睡得比較好。另有約12%在食用蔬菜後，做夢內容更為正面。

尼爾森的研究進一步區分吃什麼食物會做惡夢或怪夢。他提到，在認為飲食會影響夢境的受試者中，「被認為最容易引發擾人夢境的主要食物類型依序為甜點／糖果（31%）、乳製品（22%）與肉類（16%）」。

至於被認為引發怪夢的主要食物則為甜點／糖果（38%）與乳製品（27%），肉類則僅占8%，遠遠落後前二者。

研究同時發現，有3個主要習慣會導致睡眠品質不佳：明知自己有乳糖不耐仍攝取乳製品、接近上床睡覺時間又進食，以及忽略身體內部訊號持續進食。

尼爾森指出：「整體而言，採取更健康的飲食方式，可能有助於減少惡夢發生，並降低夢境的整體負面情緒。」

不過，該研究仍需要更多研究驗證，尼爾森也強調，有惡夢困擾的人還要檢視自身服用藥物、娛樂性藥物或酒精是否造成影響。

夢境 甜點 睡眠 糖果

延伸閱讀

每天吃益生菌腸道好健壯？醫學專家揭4個常見「腸胃保健迷思」

NBA／雷霆溜馬搶七大戰吸引目光 收視人數創近6年新高

瑞典最大宗環境罪案 「垃圾女王」亂倒20萬噸有毒物遭判刑

尼爾森報告：串流首度稱霸電視螢幕 超越傳統與有線電視總和

相關新聞

不僅影響睡眠！睡前飲食與夢境好壞有關 研究曝前3名「惡夢食物」

福斯新聞數位網報導，加拿大蒙特婁大學夢與惡夢實驗室（Dreams and Nightmares Laboratory）6...

淡啤酒的故鄉在這裡？捷克「啤酒外交」不喝不行！

在國際舞台上，捷克正透過一項獨特的倡議——「啤酒外交」（beer diplomacy），在全球推廣其豐富的啤酒文化和精湛的釀造技藝。雖然在談到歐洲啤酒時，很多人首先想到的會是德國、比利時、荷蘭等等，但其實捷克啤酒同樣也歷史悠久且種類繁多，捷克更是世界上人均啤酒消費量最高的國家，過去6年來，捷克一直默默邀請來自世界各地的釀酒師到捷克，親身體驗並學習如何「正確飲用啤酒」。

「姊弟戀」爭執報復！22歲男散播性愛片羞辱33歲女友 刪片仍有罪

情侶發生爭執是平常事，絕不應以違法手段報復對方！新加坡1對緬甸籍「姊弟戀」情侶發生口角，22歲男子為了羞辱33歲女友，竟然將2人的性愛影片傳送給多名朋友，受害人一度與男友對質，其友人更協助報警。雖然該對情侶一度重修舊好，但最終分手收場，而案件更鬧上法院，男被告求情稱當時只是衝動犯案，已經感到後悔，而且數分鐘內刪除影片，但法官強調散播私密影片嚴重侵犯個人私隱，將他判囚18個月。

恐怖性虐案！14歲女網友遭煙燙勒頸性侵 15歲男生被捕揭心寒性癖

日本發生涉及未成年男女的恐怖性虐案。兵庫縣神戶市1名15歲高中男生在社交平台認識1名14歲初中女生，男生被指用香煙燙傷女生手臂，而且向她箍頸，甚至性侵得逞。受害人因傷勢外露而令到案件曝光，警方介入調查後，男生承認大部份指控，對於燙傷女生，他竟稱「只是想隨便在她身上烙印，沒有特別理由」，癖好令人心寒。而被問及箍頸舉動時，男生則否認想勒斃對方，目前警方已將他拘捕，以對案件作進一步調查。

為了益智節目休學！22歲歷史系大學生連勝21個月破紀錄 抱走8500萬23輛車

法國22歲休學大學生埃米利安參加益智節目，在過去21個月破紀錄連勝646場，昨天終於遭到淘汰，但他贏得超過250萬歐元（...

旅外日人認證必帶夏季伴手禮！他讚「實用又方便」：在美國算藥品

根據日媒「ENCOUNT」報導，來自美國與加拿大的旅客，這個夏天在東京街頭驚呼連連，不只是料理美味、物價實惠，更讓他們難忘的是日本便利商店與藥妝店裡琳瑯滿目的「生活神器」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。