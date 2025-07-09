不僅影響睡眠！睡前飲食與夢境好壞有關 研究曝前3名「惡夢食物」

福斯新聞數位網報導，加拿大蒙特婁大學夢與惡夢實驗室（Dreams and Nightmares Laboratory）6月30日在學術期刊《心理學前沿》（Frontiers in Psychology）發表研究指出，睡前吃特定食物不僅會影響睡眠，也可能左右一個人做美夢、惡夢或怪夢。根據該研究受試者，容易產生夢魘或怪夢的前三名食物，依序為甜點、辛辣食物和乳製品，反觀食用水果、蔬菜則更容易產生愉快夢境。

該實驗室主任、心理學家尼爾森（Tore Nielsen）表示，特定食物類別與受試者夢境品質和情緒調性之間呈現明顯的關聯，睡前吃甜點、辛辣食物或乳製品是造成睡眠惡化的原因。

根據研究，約有23%受試者吃完甜點後產生負面夢境，約有19.5%吃完辛辣食物後做惡夢，還有約15.7%食用乳製品後也有不愉快的夢境反應。

另一方面，分析師發現，睡前食用「乾淨的」食物有助於改善睡眠。約18%受試者稱食用水果後，睡眠改善﹔還有13.4%稱飲用花草茶後睡得比較好。另有約12%在食用蔬菜後，做夢內容更為正面。

尼爾森的研究進一步區分吃什麼食物會做惡夢或怪夢。他提到，在認為飲食會影響夢境的受試者中，「被認為最容易引發擾人夢境的主要食物類型依序為甜點／糖果（31%）、乳製品（22%）與肉類（16%）」。

至於被認為引發怪夢的主要食物則為甜點／糖果（38%）與乳製品（27%），肉類則僅占8%，遠遠落後前二者。

研究同時發現，有3個主要習慣會導致睡眠品質不佳：明知自己有乳糖不耐仍攝取乳製品、接近上床睡覺時間又進食，以及忽略身體內部訊號持續進食。

尼爾森指出：「整體而言，採取更健康的飲食方式，可能有助於減少惡夢發生，並降低夢境的整體負面情緒。」

不過，該研究仍需要更多研究驗證，尼爾森也強調，有惡夢困擾的人還要檢視自身服用藥物、娛樂性藥物或酒精是否造成影響。