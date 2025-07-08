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為了益智節目休學！22歲歷史系大學生連勝21個月破紀錄 抱走8500萬23輛車

中央社／ 巴黎7日綜合外電報導
法國22歲休學大學生埃米利安參加益智節目，在過去21個月破紀錄連勝646場，昨天終於遭到淘汰。 圖／ Les 12 Coups de Midi YT
法國22歲休學大學生埃米利安參加益智節目，在過去21個月破紀錄連勝646場，昨天終於遭到淘汰。 圖／ Les 12 Coups de Midi YT

法國22歲休學大學生埃米利安參加益智節目，在過去21個月破紀錄連勝646場，昨天終於遭到淘汰，但他贏得超過250萬歐元（約新台幣8500萬元）的現金及其他獎品，外加23輛汽車。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，今年22歲的埃米利安（Émilien）在2023年9月25日首次於法國電視一台（TF1）益智節目「正午十二響」（12 Coups demidi，暫譯）登場，過去21個月來連勝646場。

在節目中，4名選手會進行一場常識問答比賽。當日勝出的選手接著會回答一系列問題，來決定當日的獎金總額，並於來日再度參賽，迎戰新一輪選手。

法國電視一台指出，埃米利安贏得超過250萬歐元的現金及其他獎品，外加23輛汽車，成為法國電視遊戲節目史上獲獎最多的選手。

他的獲獎總額是前紀錄保持者拉福卡德（BrunoLafourcade）所贏得100萬歐元（約新台幣3400萬元）的兩倍多。

來自法國西南部的埃米利安說：「我從未想過有機會待這麼久。發生的一切太令人驚喜。令人難以置信。」

埃米利安在參加節目前只是一名大學生，主修歷史，以後想當一名老師。

他隨後暫停了學業，全心投入這場打破紀錄的參賽之旅，但在昨天的節目中，他因時間耗盡未能完成作答而連勝紀錄止步。

法國電視一台表示，儘管最後不敵建築師對手羅曼（Romain），埃米利安還是奪得個人在遊戲節目中出場次數最多的世界紀錄，以及歐洲獎金總額紀錄。

埃米利安的參賽之旅在法國造成轟動，昨天失利那一集更是吸引平均500萬名觀眾收看。

大學生 法國

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