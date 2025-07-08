考驗眼力！錢包掉浴室2天找不到 「神級視錯覺照」網瘋傳

你是否曾經為了找一個東西翻遍全家，最後發現它其實就在眼前？美國一名屋主最近的「尋錢包之旅」堪稱極致範例。他花了整整兩天時間找失蹤的錢包，最終竟發現它一直靜靜地躺在浴室地板上，和磁磚完美地融為一體。

根據「每日郵報」報導，美國一名屋主花了兩天在家中苦尋錢包未果，最終發現它一直「光明正大」地躺在浴室地板上，兩天來他不知走進過浴室多少次，卻完全沒有察覺，直到無意間注意到角落地板異樣，才終於破案，宛如現實版的「威利在哪裡」。

後來，他將現場照上傳至 Reddit論壇，迅速引起廣大網友關注與瘋狂轉傳。照片中是一間看起來再普通不過的浴室：白色櫥櫃、米色腳踏墊、圖案浴簾，以及整齊乾淨的黑白菱形磁磚地板。但細看右下角，一個黑色錢包就斜放在其中一塊黑色磁磚上，由於顏色、形狀、角度幾乎一模一樣，完全「隱身」成功。這張照片被網友戲稱是「視錯覺神作」，還讓許多人不禁質疑起自己的眼力。

網友留言，「如果你沒說有錢包，我根本不知道要看什麼」、「這錢包是變色龍嗎？」、「我完全沒發現它偽裝成地板的一部分，直到看到留言才恍然大悟」，也有人笑稱，「男人的錢包通常就是黑色大方塊，所以我馬上就猜到會在地上」、「我五年前丟的錢包會不會也在這裡？」

這起「錢包隱身術」也獲得其他媒體紛紛報導，指出這類光學錯覺挑戰，不只是一場視覺遊戲，更有助於提升專注力與大腦靈活性。同時也提供另一個在網路流傳的發燒題：在一幅郁郁蔥蔥的森林畫面中，藏著一隻動物，你能找得到牠嗎？