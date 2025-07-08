快訊

等到了！Gogoro推「0月租方案」騎多少付多少 資費方案、優惠一次看

暴雨炸彰化多處淹水 民眾灌爆縣長王惠美臉書一面倒「希望停班停課」

旅外日人認證必帶夏季伴手禮！他讚「實用又方便」：在美國算藥品

聽新聞
0:00 / 0:00

旅外日人認證必帶夏季伴手禮！他讚「實用又方便」：在美國算藥品

聯合新聞網／ 綜合報導
在日本隨處可買到的各式防曬用品，在美加遊客眼中是極具特色。防曬示意圖。圖／ingimage
在日本隨處可買到的各式防曬用品，在美加遊客眼中是極具特色。防曬示意圖。圖／ingimage

根據日媒「ENCOUNT」報導，來自美國加拿大的旅客，這個夏天在東京街頭驚呼連連，不只是料理美味、物價實惠，更讓他們難忘的是日本便利商店與藥妝店裡琳瑯滿目的「生活神器」。

來自美國華盛頓州的阿雷克與來自加拿大的好友拉里，選擇從東京六本木出發，走訪渋谷、秋葉原與淺草等知名景點。他們不僅被燒肉的美味驚艷，也對33度高溫與濕氣重的日本夏天留下深刻印象。兩人表示家鄉夏季氣溫多半維持在25度左右、乾燥清爽，日本的濕熱氣候讓人喘不過氣。

但也因如此，他們對日本人因應高溫濕度的生活用品大感佩服。尤其是「隨手可得的噴霧式防曬」，成為這趟旅程中最驚喜的發現。阿雷克表示，在美國防曬乳被視為一般用藥品，受法規嚴格管理，選擇不多且不易取得，部分地區像夏威夷州，甚至因保護珊瑚礁的原因，限制含有二苯甲酮(Oxybenzone)和桂皮酸鹽(Octinoxate)成分的防曬品販售。「在日本，不只好用，還方便得多。」他笑說，和朋友在街頭互相噴防曬，也成了旅途中一段特別的回憶。

不少網友也留言回應「以前住加拿大時很難找到好用的防曬乳」、「日本的濕紙巾、面紙、衛生用品品質真的無可挑剔，是外國朋友來訪必買的伴手禮」。還有人推薦含卸妝成分的濕紙巾與清涼型擦拭紙巾，不只夏季實用，體積小巧更方便攜帶。原來，在自己國家習以為常的便利，已悄悄成為外國旅客最實用、驚喜的紀念品。

加拿大 日本 美國 防曬 高溫

延伸閱讀

老是被叮？真的有「招蚊體質」 專家教正確止癢：熱敷是錯的

一條手帕害停業…東京老派咖啡館損失慘重 老闆沉痛籲：珍惜老宅

不是加熱就能殺菌！專家點名夏季「高危險食材」 不用煮的更須留意

靈魂之窗藏警訊！視力退化不一定是老了 高血壓、糖尿病看眼睛就知道

相關新聞

考驗眼力！錢包掉浴室2天找不到 「神級視錯覺照」網瘋傳

你是否曾經為了找一個東西翻遍全家，最後發現它其實就在眼前？美國一名屋主最近的「尋錢包之旅」堪稱極致範例。他花了整整兩天時間找失蹤的錢包，最終竟發現它一直靜靜地躺在浴室地板上，和磁磚完美地融為一體。

旅外日人認證必帶夏季伴手禮！他讚「實用又方便」：在美國算藥品

根據日媒「ENCOUNT」報導，來自美國與加拿大的旅客，這個夏天在東京街頭驚呼連連，不只是料理美味、物價實惠，更讓他們難忘的是日本便利商店與藥妝店裡琳瑯滿目的「生活神器」。

養老村破產 老婦百萬入住費没了

2020年1月，當時89歲的婦人艾琳‧柯恩(Arlene Kohen)喪偶不久，以83萬8000元賣掉位於紐約州長島大頸...

15歲少女遭繼父及親兄性侵4年！校方促母報警 她知情不報超心寒

人命最痛苦的時刻，是連至親都成為加害者。

父送兒子上學「遺忘女兒在車上」 3歲女被困50度高溫車內活活熱死

巴西發生父親疏忽照顧孩子致死悲劇。

日本暌違30年「777」結婚吉日 區公所湧登記人潮

今天是日本暌違30年的「777」吉日，日本全國各地區公所從上午起湧進不少提交結婚登記的情侶，出現「登記熱潮」。令和7年7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。