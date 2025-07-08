旅外日人認證必帶夏季伴手禮！他讚「實用又方便」：在美國算藥品

根據日媒「ENCOUNT」報導，來自美國與加拿大的旅客，這個夏天在東京街頭驚呼連連，不只是料理美味、物價實惠，更讓他們難忘的是日本便利商店與藥妝店裡琳瑯滿目的「生活神器」。

來自美國華盛頓州的阿雷克與來自加拿大的好友拉里，選擇從東京六本木出發，走訪渋谷、秋葉原與淺草等知名景點。他們不僅被燒肉的美味驚艷，也對33度高溫與濕氣重的日本夏天留下深刻印象。兩人表示家鄉夏季氣溫多半維持在25度左右、乾燥清爽，日本的濕熱氣候讓人喘不過氣。

但也因如此，他們對日本人因應高溫濕度的生活用品大感佩服。尤其是「隨手可得的噴霧式防曬」，成為這趟旅程中最驚喜的發現。阿雷克表示，在美國防曬乳被視為一般用藥品，受法規嚴格管理，選擇不多且不易取得，部分地區像夏威夷州，甚至因保護珊瑚礁的原因，限制含有二苯甲酮(Oxybenzone)和桂皮酸鹽(Octinoxate)成分的防曬品販售。「在日本，不只好用，還方便得多。」他笑說，和朋友在街頭互相噴防曬，也成了旅途中一段特別的回憶。

不少網友也留言回應「以前住加拿大時很難找到好用的防曬乳」、「日本的濕紙巾、面紙、衛生用品品質真的無可挑剔，是外國朋友來訪必買的伴手禮」。還有人推薦含卸妝成分的濕紙巾與清涼型擦拭紙巾，不只夏季實用，體積小巧更方便攜帶。原來，在自己國家習以為常的便利，已悄悄成為外國旅客最實用、驚喜的紀念品。