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父送兒子上學「遺忘女兒在車上」 3歲女被困50度高溫車內活活熱死

香港01／ 桃樂斯／報導
示意圖／ingimage
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巴西發生父親疏忽照顧孩子致死悲劇。當地有父親接送兒子上學後，遺忘3歲女兒仍在車後座便前往工作，令女童於攝氏50度的高溫下，獨留車內近8小時，最終活活被熱死。警方事後以《過失殺人罪》調查，但考慮男子事後自首，也非蓄意犯罪，在他繳交保釋金後則可獲釋。

接送兒子上學　遺忘3歲女在車後座

綜合外媒報導，事發於6月23日上午，巴西東北部的阿拉亞爾市（Arraial）一名牧師莫塔（Rones Douglas Sales Mota）本應按照日常習慣，先送3歲女兒莉茲（Anna Liz）前往托兒所，再送8歲兒子上學。不過當日因應兒子要求，先送他去學校，莫塔到達學校後卻忘記還在車後座熟睡的女兒，便直接前往教堂工作。

女童高溫下被困車內 活活熱死

至當日下午2時40分，車內溫度被估計一度飆升至攝氏50度，女童已被困車內7個多小時，莫塔當下準備前往接孩子放學時，才驚悉女兒仍在車內，可惜對方早已喪命。有目擊者形容，莫塔發現女兒身亡後，崩潰抱着她走進教堂，絕望大喊自己害死女兒。

警考慮男子自首非蓄意犯罪 繳保釋金後獲釋

負責案件的警察局局長埃斯特萬（Amanda Estêvam）稱，雖然莫塔無意害死女兒，但他未能履行作為父親的基本義務，案件依《過失殺人罪》調查。不過考慮到莫塔事後自首，也非蓄意犯罪，不宜對其進行預防性羈押，他繳交保釋金後可獲釋。

市長宣布全市進入3天哀悼期

女童遺體當日即時被送至法醫研究所進行屍檢，警方正等待驗屍結果以釐清死因，女童也於6月24日上午被下葬。當地市政府哀悼事件，市長巴羅佐（Aldeemes Barroso）宣布全市進入為期3天哀悼期，向不幸逝世的孩童，以及其家屬致以最深切慰問。

根據巴西當地法律，如莫塔被判有罪，可能面臨1至3年刑期；但若然法官認定其因喪女所承受的痛苦已構成足夠懲罰，也可裁定不予執行實刑。

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文章授權轉載自《香港01》

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