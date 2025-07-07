日本暌違30年「777」結婚吉日 區公所湧登記人潮

今天是日本暌違30年的「777」吉日，日本全國各地區公所從上午起湧進不少提交結婚登記的情侶，出現「登記熱潮」。令和7年7月7日，年號、月份、日期3個7連成「777」，是自平成7年（1995年）以來，時隔30年再次出現。

每日新聞報導，為了沾喜氣，許多情侶趁吉日提交結婚登記。在東京都大田區公所，上午等待的情侶將等候區的80個座位都坐滿。

大田區公所戶籍住民課表示，平時通常一天約有15對情侶登記結婚。但是，今天上午8時30分辦公時間開始前，便有約30對情侶排隊等待領取號碼牌。

上次「777」的平成7月7日當天，大田區公所有多達230對情侶提交結婚登記，因此這次早有準備。戶籍住民課課長吉澤晃一表示，預估今天登記人數「可能會超過200對」，已經提前將受理窗口增加到2倍以上。

為了這個特別日子，前100對登記結婚的情侶會收到區公所贈送的紀念品，區公所1樓大廳也設置了金色屏風，提供新婚夫妻拍照留念。

提早1小時來排隊的28歲上班族竹川佳代表示，「從一年前就商量好要在這個『lucky seven』（幸運7）的日子提交登記」。她的新婚丈夫省吾表示，「希望建立一個充滿笑容的家庭」。

練馬區公所也預料今天會湧進結婚登記人潮，彈性調整為今天先登記，原本可以當日領取的證書改為10日之後發放。

長野放送報導，長野區公所今天有76對新人提交結婚登記，其中有一對情侶很特別，女方的父母在30年前的「777」提交結婚登記。她表示，「因為父母感情很好，我們也想成為那樣的夫妻，所以選在同一天登記」。