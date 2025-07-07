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澳洲婦人設毒菇宴釀3死 陪審團判有罪

中央社／ 澳洲摩威爾7日綜合外電報導

澳洲1名婦人2023年在招待公婆等4人的威靈頓牛排中以毒蘑菇下毒，造成3人死亡，陪審團今天在世界矚目下對其做出3項謀殺罪和1項謀殺未遂罪的有罪判決。

法新社報導，2023年7月，熱愛烹飪的澳洲婦人派特森（Erin Patterson）以一場溫馨的午宴招待親友，聚會以熱絡的談笑及虔誠的祈禱為開場，結束時卻釀成3人死亡的悲劇。

本案審判過程持續2個多月，派特森始終堅稱牛排內摻入「死帽菇」（death cap mushroom）是個意外，這種劇毒菇類是世上最致命的真菌。

但12名陪審員今天仍判決50歲的派特森謀殺3人有罪。針對第4名倖存的受害者，她也被判謀殺未遂罪成立。

受害者家屬在判決出爐後拒絕發言，並透過警方發表聲明，盼外界給予隱私空間。警方並稱會盡可能支持家屬。

死亡 澳洲 牛排

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