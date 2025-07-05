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億萬富翁也上當！愛爾蘭傳奇球星裝病騙錢 鼻插iPhone線假冒罹癌

香港01／ 撰文／莊勁菲
愛爾蘭知名的退役板棍球球星DJ嘉利自2014年至2022年間，謊稱罹患癌症、需要治療費用，並向多位知名人士索取金錢。示意圖／ingimage
愛爾蘭知名的退役板棍球球星DJ嘉利自2014年至2022年間，謊稱罹患癌症、需要治療費用，並向多位知名人士索取金錢。示意圖／ingimage

愛爾蘭知名的退役板棍球球星DJ嘉利（DJ Carey）7月2日在都柏林刑事法院承認10項罪名，事件起因於他自2014年至2022年間，謊稱罹患癌症、需要治療費用，並向多位知名人士索取金錢，包括愛爾蘭億萬富翁奧布萊恩（Denis O'Brien）。此案曝光後，一張DJ嘉利以iPhone充電線冒充醫療插管插入鼻中的照片也曝光。

《每日郵報》報導，54歲的DJ嘉利被公認為有史以來最偉大的板棍球（Hurling）運動員之一，並於2006年退出球壇。他周三在都柏林刑事法院巡迴法庭上承認10項罪名。 這位運動員謊稱自己需要金錢以治療癌症，騙取受害者向他付錢。

他認罪之後，一張被認為是他發給受害者的照片再次出現在社交媒體上，照片中DJ嘉利似乎躺在醫院的病床上，鼻子裡插著「醫療插管」。但仔細一看就發現那是iPhone充電線。

DJ嘉利被指控在2014年1月至2022年底期間誘騙富豪奧布萊恩向其付款。

法庭聽取DJ嘉利辯護團隊意見，儘管起訴書中提到癌症，但他「確實存在非常嚴重的健康問題 」，並且去年因心臟病接受手術。法庭得悉他需要定期檢查，並可提供外科醫生所提出的證據。

該球星的財務問題早已記錄在案，因為愛爾蘭聯合銀行（AIB）在2011年5月取得針對他約 730萬英鎊初始債務償還法院命令。 他也曾在2023年底出庭，被控違反《盜竊和欺詐罪法》21項罪名，預計今年將要應付為期4週的審判。

板棍球是愛爾蘭本土運動之一，規則為在戶外使用前端為平板的球棍（hurley）來擊打球（sliotar）。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

iPhone 充電線 愛爾蘭 手術 癌症

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