日「出租醜男」創業爆紅！他屢陷絕境…被野狗追、時薪慘剩100元

大家或許都聽過日本有一位「出租躺平男」，客人租他去哪裏就去哪裏，甚麼都不用做就能賺錢。但不知大家又有沒有聽過「出租醜男」呢？有日本綜藝早前就請來這位自稱醜男上節目，分享他是如何將他的天生「缺陷」轉化成商機！

日本綜藝《激レアさんを連れてきた。》早前播出的一期節目中請來提供「出租醜男」服務的前搞笑藝人篠原（音譯）。他於新冠疫情期間「創業」，自稱醜男、在X上開始出租自己的服務並爆紅。不過他的人生也並不是自此就一帆風順，甚至曾移居至海外，打算從頭開始。

篠原分享到，自己其實到4年前為止仍是搞笑藝人，與另外4名搞笑藝人過著合租生活。他們本來就不是甚麼大賣的藝人，疫情來襲時工作更是激減。一天他們幾人在家中閒聊時，話題中提及「出租躺平男」非常流行，其中一人就提出或許「出租醜男」也有市場。疫情下作為底層搞笑藝人前景並不明朗，絕望的篠原於是決定成為「出租醜男」，在X上開Po吸客。誰知反應被想像中熱烈，日程表爆滿。篠原為了專職做「出租醜男」決心引退，不再做搞笑藝人。笑指當下真的很慶幸自己出生為醜男。

但「出租醜男」熱潮並沒有持續很久。一開始篠原還會接到當「醜男服裝模特兒」，又或是當想吸引更多客人的風俗女的諮詢、參考對象。不過3個月後客人的數量大幅減少，只剩下一些急需人力的委託。曾有一次他花了1個半小時乘地鐵，幫客人將床褥由幡谷搬至練馬，但最後只得到800日圓（約新台幣160元）報酬，扣了交通費後根本所剩無幾。

再次陷入困境的篠原將「出租醜男」停業，過著在家中打機度日的生活。室友們接受訪問時就講到，當時失業篠原的狀態非常糟糕，因為實在太絕望，甚至會開始發出不明「野獸叫聲」。為了找尋轉機，篠原決定移居菲律賓，想著當地物價較低，應該可以過上比較富裕的生活。誰知移居後剛好遇上當地因受到全球經濟影響而物價暴升。轉職的公司需每天工作15至16小時，而且還沒有任何加班費和獎金，若將薪水換轉成時薪就只有480日圓（約新台幣100元）。居住的公寓甚至有每天有一半時段都斷水，難以按自己的時機洗衣洗澡。附近亦長期有大量野狗流連，篠原甚至曾被野狗群追過，令他又驚又恐、過著比在日本更苛刻的生活。

看到篠原的情況，遠在日本的4名室友決定一起到菲律賓探訪他，又帶上高級明太子做伴手禮給篠原。被明太子的美味和室友們的愛觸動到的篠原於是決定搬回日本。同時他的室友Gunpi將探訪篠原的過程拍片，Po上自己當時有80萬粉絲的YouTube頻道，吸引到大量粉絲注意，希望慰勞篠原。

回到日本後，「出租醜男」的服務一舉由谷底反彈。現在篠原保持著每天最少1宗委託，平均每個月有30至40組客人，每宗委託收費1萬日圓（約新台幣2000元）加上交通費及其他所需費用。而他亦找到了自己的下一個夢想，要存錢要在荷蘭開烏龍麵店。為此他需要約2千萬日圓（約新台幣400萬元）資金，早前他亦在朋友們的陪同下一起到當地視察。希望篠原能夠夢想成真，大家一起為他打氣吧！

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文章授權轉載自《香港01》