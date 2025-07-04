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房租太貴 紐約客乾脆搬到其他州住防空洞省錢

聯合新聞網／ 綜合報導
女子為了省房租住在地下防空洞裡。示意圖／ingimage
女子為了省房租住在地下防空洞裡。示意圖／ingimage

美國加州一名女子本來住在紐約，後來為了省房租、換工作等理由搬到加州，不過卻還是得面臨高額房租。為了減少房租開銷，女子決定過起「地下生活」，住在防空洞裡。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，44歲的凱特琳（Caitlin Johnson）2024年4月時從紐約搬回加州居住，為了省錢，她以每個月500美元（約新台幣1.5萬元），租下並住進朋友家後院的地下防空洞引發網友熱議。

凱特琳表示，她在紐約住的公寓超級迷你，現在的防空洞則有約33坪。這個「新家」有主臥與衛浴、完整廚房、客廳、18張上下舖，還有另外兩間廁所和一間浴室。光是搬進這處防空洞，她每個月能省下超過1,500美元（約新台幣4.5萬元），所以她已經和朋友續簽一年合約。

不過住在地下室，完全沒有日曬，凱特琳也想好用其他方法改善。白天時她外出工作，只有晚上睡覺才會回家，家中也安裝了模擬日照燈，所以目前並沒有受到太大影響。

凱特琳笑說，自己之前更糟糕的地方都住過了，所以現在住在防空洞反而覺得很開心。她還開玩笑表示，住在防空洞也有好處，因為如果殭屍來襲或社會動亂，她就會是少數活下來的人。

房租 紐約

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