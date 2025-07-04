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7月5日末日預言…日氣象廳喊破喉嚨嘸人聽 專家指應先擔心這兩事

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本鹿兒島縣吐噶喇列島近海地震頻繁，所謂「吐噶喇法則」等訊息在網路傳開。路透
日本鹿兒島縣吐噶喇列島近海地震頻繁，所謂「吐噶喇法則」等訊息在網路傳開。路透

日本鹿兒島縣吐噶喇列島近海地震頻繁，「7月5日日本將發生大地震」的預言與所謂「吐噶喇法則」等訊息在網路傳開。日本防災心理學家指出，不安心理使人們在社群媒體尋求慰藉，加速不實資訊傳播，相比之下，官方科學資訊欠缺情感訴求，表達毫無新意，傳播效果有限。

隨著「預言日」接近，吐噶喇列島近海地震頻繁，與地震相關的未經證實訊息持續擴散。朝日新聞採訪專攻防災心理學的兵庫縣立大學教授木村玲歐，他說，這是「不安引發不安」的連鎖反應。人們為了讓自己安心去蒐集資訊時，往往會接受精確度較低的資訊。尤其在社群媒體上，那些帶有「好可怕！」、「完蛋！」這類情緒性的貼文，更容易擴散。

他指出，主要是某些特定群體炒作，特別是對地震缺乏科學了解、日常生活依賴社群的兒童與青少年，這類謠言更容易流傳。愈是焦慮、愈會去搜尋，結果就陷入同溫層，看到的資訊愈來愈一致，加深恐慌。即使具備一定科學素養的人，在長時間接觸這類訊息後，也可能無法完全無視。

朝日問，為什麼日本氣象廳或地震學者等的科學性資訊難以擴散？木村指出，首先是這些官方資訊常給人老生常談的既視感，用戶不會特別想主動轉發。其次，即使是可靠的資訊來源，表達方式往往較理性，缺乏情感訴求。

他說，無法消除在SNS上的不安。大家必須認清：地震無法預測，但終究有一天會發生。與其糾結是否會在「預言日」發生，不如正視日本首都直下型地震南海海槽地震等實際風險。正因地震隨時可能發生，更應該做好的是平時防災準備。這是解除不安的最根本方法。

木村表示，有些人是基於想讓更多人知道、想保護別人的心情才分享這些訊息，他稱為「出於好意的轉傳」。但流言止於智者，有科學知識的人若接觸到這類假訊息，不要轉傳或分享，將其止於自身。才是真正聰明人的行動方式。

地震 強震 日本 海嘯 科學

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