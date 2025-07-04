男網貼「送傢俱文」不小心拍到六塊肌 20秒送出還狂收私訊求認識

英國一名男子上網送傢俱，沒想到意外拍到自己的六塊肌，引發網友暴動，私訊和留言都是想認識他的女性。

據《太陽報》（The Sun）報導，37歲的葛雷西（Daz Gracie）目前單身，住在南約克郡的巴恩斯利鎮（Barnsley）。日前媽媽請他幫忙貼文，要他將桌子上網送出，想不到卻意外引來大批網友關注。

原來當天拍傢俱照片時葛雷西裸著上半身，桌子上剛好又有一面鏡子，鏡面反射剛好拍到他精壯的六塊腹肌，該照片立刻吸引大批網友留言想認識。葛雷西無奈地表示，有些人認為他是故意的，想要靠身材交友，但他半開玩笑的回應說：「如果真是故意的，我應該要連臉都拍進去吧！」

葛雷西表示，不但桌子在短短20秒內就被認領走，他的手機還開始像「爆炸」一樣的響個不停，甚至就連加拿大、美國的女網友都來留言求認識。有女生直接留言說「我對書桌沒興趣，但對人很有興趣」，還有人說「桌子會跟人一起送來嗎？」網友都開玩笑說，沒想到在臉書送傢俱也可能脫單。

葛雷西其實才剛分手，目前單身7個月。他非常有自信，認為自己「不用靠交友軟體也很有行情」，不過這波爆紅更是讓他信心加倍。不過他表示，自己準備出門度假，所以短時間內先不回留言，「等我玩回來，再看哪個留言比較有感覺吧。」