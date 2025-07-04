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7月5日末日倒數 今早羽田機場擠爆！日企業家：這麼多人把預言當真？

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本網紅企業家堀江貴文今（4日）在自己的X帳號發文，指今早東京羽田機場非常混亂，是否與漫畫家預言的災難有關，引發熱議。圖為2024年羽田機場電腦故障，導致旅客大排長龍，與新聞無關。路透
日本網紅企業家堀江貴文今（4日）在自己的X帳號發文，指今早東京羽田機場非常混亂，是否與漫畫家預言的災難有關，引發熱議。圖為2024年羽田機場電腦故障，導致旅客大排長龍，與新聞無關。路透

日本網紅企業家堀江貴文今（4日）在自己的X帳號發文，指今早東京羽田機場非常混亂，引發熱議。他推測可能與一位漫畫家的「預言」有關，引發眾多網友討論。

堀江說，明明是周五上午，羽田機場卻擠得要命，難道真有這麼多人把某個不知名漫畫家的預言當真？飛往北海道和沖繩方向的人特別多。有人回應，這只是普通周末出遊人潮時，堀江反駁：「我滿常周五早上在羽田機場出沒，這次真的是異常擁擠。你真的有去過羽田機場嗎？」

這裡指的「預言」，是漫畫家竜樹諒在《我所看見的未來》一書中，記載她的預知夢，包括「2025年7月，日本與菲律賓間的海底，會突然啵一下爆裂（噴發）」等。社群媒體上「2025年7月5日將發生大地震」的傳聞擴散，對風水、占卜高度關注的香港旅客熱烈討論，也波及日本觀光業。部分航線甚至被取消或減班，觀光業界憂心。

對此，日本氣象廳強調：「以目前的科學知識來說，無法預測地震的具體時間、地點與規模。」漫畫家本人也再次表示：「7月5日並不是一定會發生什麼大事的日子。」儘管如此，民眾的不安難以平息。

針對堀江的發文，網友意見不一。有支持他的人留言：「真的有人信了預言耶，笑死。」也有不少反對的聲音：「那只是普通的旅行潮吧，你太過敏感了」、「如果漫畫的預言成真，北海道還算好，沖繩大概也會沉沒90%。其實沖繩和北海道本來就是熱門觀光地啦。」有人正面看待，羽田擠爆，證明經濟正在運作。

地震 強震 日本 東京 漫畫家 網紅 羽田機場 航班 觀光

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