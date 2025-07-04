快訊

港劇「御用爺爺」周聰離世！肺炎病逝 享壽92歲

有機會達中颱！準「丹娜絲」目前型態曝光 距離近、走法特別

聽新聞
0:00 / 0:00

生魚片塑膠葉大進化！日網批太逼真恐釀禍 受害消費者：我還拿去炒

聯合新聞網／ 綜合報導
生魚片中常見的紫蘇葉現在也出現仿製抗菌版，購買時要張大眼睛不要誤食。生魚片示意圖。圖／Ingimage
生魚片中常見的紫蘇葉現在也出現仿製抗菌版，購買時要張大眼睛不要誤食。生魚片示意圖。圖／Ingimage

根據日媒「ENCOUNT」分享，常在生魚片或一些生鮮食材中看到的綠色草型塑膠片，現在居然進化成神似真品紫蘇葉。網友@kyarimarisu在X發文抱怨，自己買回家的生魚片中，那片看似裝飾用的紫蘇葉，竟然是不能食用的塑膠抗菌片。「拜託各大超市，不要再放這種假的紫蘇葉了！」她直言：「寧可什麼都不放。」這篇貼文迅速引發熱議，也讓食品包裝與環保議題再度浮上檯面。

發文者@kyarimarisu表示在生魚片包裝中發現了一片綠色葉子，看起來神似紫蘇葉，實際上卻是印刷細緻精美的塑膠抗菌片。雖然上頭印有「不可食用」的字樣，但字體很小且外觀過於擬真，讓她質疑：「不是在推動減塑嗎？為什麼還要增加塑膠垃圾？」且她更擔心這種裝飾很容易誤食，對年長者尤其危險。

不少網友也分享自身經驗，有人表示「我還拿去炒，結果整片融化」，也有人說「看起來太像真的了」。有網友建議，如果只是為了視覺效果，不如直接把葉子圖案印在托盤上，既美觀又安全。

也有聲音認為業者難為，因為紫蘇葉本身容易變色，而生鮮食品又講求衛生與美感。不過，多數人仍認為，與其放不能吃的裝飾品，不如乾脆不放，像有時會看到塑膠的菊花裝飾，也不必要。畢竟真有需要，蔬菜區就買得到新鮮紫蘇葉。這場看似小事的討論，實際上也反映出現在社會人們對「過度包裝」與「食品安全」的關注。

生魚片 生鮮 超市 食材

延伸閱讀

戶外非最危險…在家更易中暑！日醫示警「無感蒸發」 發現時恐已命危

靈魂之窗藏警訊！視力退化不一定是老了 高血壓、糖尿病看眼睛就知道

腸胃差、睡不好？日名醫籲多吃「黑色食物」 從晚餐逆轉自律神經失調

不敢去玩…7/5預言沒成真能提告索賠？律師揭可求償關鍵點

相關新聞

7月5日末日倒數 今早羽田機場擠爆！日企業家：這麼多人把預言當真？

日本網紅企業家堀江貴文今（4日）在自己的X帳號發文，指今早東京羽田機場非常混亂，引發熱議。他推測可能與一位漫畫家的「預言...

生魚片塑膠葉大進化！日網批太逼真恐釀禍 受害消費者：我還拿去炒

根據日媒「ENCOUNT」分享，常在生魚片或一些生鮮食材中看到的綠色草型的塑膠片，現在居然進化的神似真品紫蘇葉。網友@kyarimarisu在 X發文抱怨，自己買回家的生魚片中，那片看似裝飾用的紫蘇葉，竟然是不能食用的塑膠抗菌片。「拜託各大超市，不要再放這種假的紫蘇葉了！」她直言：「寧可什麼都不放。」這篇貼文迅速引發熱議，也讓食品包裝與環保議題再度浮上檯面。

與清純形象有落差？日本妹偶像選拔慘遭淘汰 原因竟是「線條太火辣」

許多人都懷有明星夢，希望能成為萬人追捧的偶像，然而不僅實力是篩選條件，現在連身材太「兇悍」都可能被淘汰？日本一名網路正妹在社群表示，自己參加偶像選拔卻不幸落選，經紀公司給的理由是與「清純形象不契合...

影／機器人迎賓太詭異！東京飯店「冷感櫃檯」嚇壞外國客

日本東京一家旅館使用「人型機器人」做接待，從入住、登記到離開，都是穿著制服的機器人協助辦理。一名阿根廷遊客到日本旅遊，進入飯店時被機器人嚇到，無法接受機器人的協助，因為看起來實在「太可怕了」。

7月5日災難免驚！日本神祕學熱潮下的時代產物

姑且不論「2025年7月大災難」預言是否會應驗，檢視龍樹諒的創作背景，可以看見半世紀以來日本靈異熱潮下的時代產物，也反映了不同年代的社會集體心靈與深層焦慮。

影／荒謬設計惹民怨 印度斥資2億盧比蓋出「90度轉彎橋」

印度中央邦（Madhya Pradesh）斥資2億盧比（約新台幣6,700萬元）打造一座高架橋，不過卻把橋身設計成「接近90度直角轉彎」，立刻引發輿論，七名工程師也遭到停職。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。