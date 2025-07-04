生魚片塑膠葉大進化！日網批太逼真恐釀禍 受害消費者：我還拿去炒

根據日媒「ENCOUNT」分享，常在生魚片或一些生鮮食材中看到的綠色草型塑膠片，現在居然進化成神似真品紫蘇葉。網友@kyarimarisu在X發文抱怨，自己買回家的生魚片中，那片看似裝飾用的紫蘇葉，竟然是不能食用的塑膠抗菌片。「拜託各大超市，不要再放這種假的紫蘇葉了！」她直言：「寧可什麼都不放。」這篇貼文迅速引發熱議，也讓食品包裝與環保議題再度浮上檯面。

發文者@kyarimarisu表示在生魚片包裝中發現了一片綠色葉子，看起來神似紫蘇葉，實際上卻是印刷細緻精美的塑膠抗菌片。雖然上頭印有「不可食用」的字樣，但字體很小且外觀過於擬真，讓她質疑：「不是在推動減塑嗎？為什麼還要增加塑膠垃圾？」且她更擔心這種裝飾很容易誤食，對年長者尤其危險。

不少網友也分享自身經驗，有人表示「我還拿去炒，結果整片融化」，也有人說「看起來太像真的了」。有網友建議，如果只是為了視覺效果，不如直接把葉子圖案印在托盤上，既美觀又安全。

也有聲音認為業者難為，因為紫蘇葉本身容易變色，而生鮮食品又講求衛生與美感。不過，多數人仍認為，與其放不能吃的裝飾品，不如乾脆不放，像有時會看到塑膠的菊花裝飾，也不必要。畢竟真有需要，蔬菜區就買得到新鮮紫蘇葉。這場看似小事的討論，實際上也反映出現在社會人們對「過度包裝」與「食品安全」的關注。