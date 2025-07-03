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恐嚇辦京華城檢察官「命債命還」 調查局鎖定情侶檔網軍涉案

與清純形象有落差？日本妹偶像選拔慘遭淘汰 原因竟是「線條太火辣」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網紅市川RUNA疑似因為身材曲線太傲人，參加偶像選拔因與團隊概念不符，而在最終階段被淘汰。示意圖／AI生成
日本網紅市川RUNA疑似因為身材曲線太傲人，參加偶像選拔因與團隊概念不符，而在最終階段被淘汰。示意圖／AI生成

許多人都懷有明星夢，希望能成為萬人追捧的偶像，然而不僅實力是篩選條件，現在連身材太「兇悍」都可能被淘汰？日本一名網路正妹在社群表示，自己參加偶像選拔卻不幸落選，經紀公司給的理由是與「清純形象不契合」，讓她無奈感嘆，「因為上圍太豐滿，結果落選了」。

日本網路名人市川RUNA（市川るな）喜歡在社群媒體上分享個人生活，可愛的互動方式與曼妙的身材，吸引許多粉絲關注。日前，RUNA在Threads分享，自己參加了某經紀公司主辦的偶像徵選活動，不料卻因「與清純形象有所落差」無奈落選，讓她發文直呼，「因為上圍太豐滿，結果偶像甄選落選了」。

RUNA也將落選通知發到網路上，該公司在信中表示，由於此次企劃著重於打造「平易近人且清純的團體形象」，考量到RUNA傲人的身材特徵，「特別是胸部線條給人較為強烈的印象」，可能與團隊整體概念產生落差，因而在甄選的最終階段做出了「淘汰」的決定。

經紀公司表示，RUNA在舞台上的表現力與魅力，令他們留下深刻的印象，同時強調由於RUNA的特質與此次特定的企劃概念不同，才會落選，並非否定她本身具有的資質與魅力，並相信RUNA未來有更廣大的發展空間。

由 @isabellathatgirll 發佈
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粉絲們看到貼文後也紛紛留言安慰，「因為這樣的原因導致落選，真令人惋惜」、「一定還會有欣賞妳魅力的人出現，所以千萬別放棄！」、「這不就代表RUNA太過出色耀眼，反而說明了妳本身是多麼地完美嗎？」，也有人表示，「居然還有這種落選理由」、「審查員真是沒眼光啊⋯」。

日本 正妹 社群媒體 網紅 舞台 身材 魅力

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