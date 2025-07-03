影／機器人迎賓太詭異！東京飯店「冷感櫃檯」嚇壞外國客

日本東京一家旅館使用「人型機器人」做接待，從入住、登記到離開，都是穿著制服的機器人協助辦理。一名阿根廷遊客到日本旅遊，進入飯店時被機器人嚇到，無法接受機器人的協助，因為看起來實在「太可怕了」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，女網友@manuenalemania在TikTok上分享自己辦理入住的影片。影片中櫃台幾位機器人員工一字排開、穿著白色制服與小圓帽，看起來彷彿是英國電視劇《黑鏡》（Black Mirror）成為了現實。

原來這是東京的「Henn na Hotel」，中文名是「海茵娜酒店」，主打「高科技自助入住」，在長崎開了第一間分館時，就引發熱烈討論。海茵娜酒店目前在日本有超過20間分館，有些分館的櫃台甚至還是「恐龍機器人」。除此之外，館內也有互動投影設備和機器人助理RoBoHoN，整體風格科技感十足。

不過@manuenalemania並不是唯一一個「不適應」的人類，有網友就吐槽：「唸四年觀光系，出來被機器人取代」、「至少它們不會像真人態度那麼差」，也有網友說真的看起來就像科幻片。

不過尷尬的是，這些機器人目前服務還不太穩定，海茵娜酒店已經悄悄裁撤超過一半的機器人員工。原來這些機器人不僅常誤解指令、不能解決客訴，還會造成更多人力負擔，所以飯店只好回頭聘用真人「救火」。