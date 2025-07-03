年薪百萬也扛不住！7旬父母抗拒住養老院 他回家見這情況崩潰

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聯合新聞網／ 綜合報導
近年來，「下流老人」（意指過著中下階層生活的老人）、「老後破產」等詞彙頻繁出現在日本社會，反映出老齡化社會下的深層危機。示意圖。圖／AI生成
近年來，「下流老人」（意指過著中下階層生活的老人）、「老後破產」等詞彙頻繁出現在日本社會，反映出老齡化社會下的深層危機。示意圖。圖／AI生成

近年來，「下流老人」（意指過著中下階層生活的老人）、「老後破產」等詞彙頻繁出現在日本社會，反映出老齡化社會下的深層危機。而「2025年問題」正逐步逼近，即出生於戰後嬰兒潮將全面邁入75歲以上的高齡階段，對醫療與長照資源的需求將激增。而夾在其中的中生代，也正承受著難以喘息的照護壓力。

據日媒「The Gold Online」報導，來自日本46歲的C先生是一名年收入約800萬日圓（約新台幣160萬元）的單身上班族父母皆為76歲，正是面臨「2025年問題」的典型代表。他本身生活無虞，擁有1500萬日圓（約新台幣300萬元）存款與500萬日圓（約新台幣100萬元）投資信託，每月還有穩定的配息。但提到雙親的未來，他卻滿是焦慮。

「我自己一個人過生活沒問題，但父母的事真的是一個巨大的負擔」。C先生坦言，他是家裡的獨子，只能靠自己照顧雙親，平時也不太會連絡其他親戚。他無奈地表示，雖然父母住在已繳清貸款的獨棟住宅，但幾乎沒有儲蓄，「不知道什麼時候就會突然倒下，真的快撐不下去了」。

為了安全與未來著想，C先生曾試著說服父母入住養老機構，並表明「錢不是問題」，沒想到父母反應激烈，憤怒拒絕。他推測，父母對於「被送去養老院」這件事有根深蒂固的抗拒感。

但繼續讓父母獨居，潛在風險也不容忽視。C先生偶爾會在回家時發現家門未關、瓦斯爐未熄，情況令人膽戰心驚。更嚴重的是，過去一段時間，他接連因父母骨折、高燒、嘔吐等緊急狀況叫救護車，並必須立刻從職場請假返家，「我知道這樣下去早晚會被公司開除，但也不能坐視不管」。

日本厚生勞動省2022年的調查顯示，照顧需要長照服務的高齡者時，有近兩成家庭照顧者需投入「幾乎整天」的時間，特別在要介護等級4與5的情況下，全天候照顧比例更高達四至六成，突顯家庭照護的龐大負擔。

C先生透露，他無法將自己的人生全部投注在照顧雙親上，「我當然知道，一旦出事就太晚了…現在只要放假，就在查哪裡可以讓他們住進去」。

上班族 下流老人 單身 日本 父母 養老院

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