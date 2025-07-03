影／荒謬設計惹民怨 印度斥資2億盧比蓋出「90度轉彎橋」
印度中央邦（Madhya Pradesh）斥資2億盧比（約新台幣6,700萬元）打造一座高架橋，不過卻把橋身設計成「接近90度直角轉彎」，立刻引發輿論，七名工程師也遭到停職。
據ODDITYCENTRAL報導，這座高架橋位於博帕爾（Bhopal），長達648公尺。該工程從10年前宣布興建，為要造福附近的30萬名通勤族。不過近期這座橋在社群媒體上爆紅，因為它的轉彎設計非常不尋常，不像一般陸橋是流線型的設計，而是「直角轉彎」設計。
照片在社群媒體上瘋傳後，不少網友都開玩笑說這是「雲霄飛車急轉彎專用道」。爭議持續延燒，讓負責的政府單位也不得不出面處理。中央邦首席部長莫漢．亞達夫（Mohan Yadav）下令全面徹查，七名工程師立刻停職，並針對一名退休技師展開紀律調查。除此之外，設計公司與建築顧問皆被列入黑名單，未來將禁止再承包任何公共工程。
該工程的總工程師表示，由於現場空間受限、附近又有捷運設施，設計團隊「別無選擇」才會做出此設計。市政府表示，目前已經開始重新評估，提議徵收更多土地，以改善現有設計、保障用路人安全。
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