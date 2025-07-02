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美墨邊境發現「恐怖屍體倉庫」 藏近400具防腐遺體

聯合新聞網／ 綜合報導
墨西哥警方於邊境發現近400具遺體，目前仍在深入調查中。示意圖／ingimage
墨西哥警方於邊境發現近400具遺體，目前仍在深入調查中。示意圖／ingimage

美墨邊境發現一處「秘密屍體倉庫」，墨西哥警方在一棟不起眼的建築內，發現近400具未火化的遺體。其中有383具為完整屍體、6份人體殘骸，引發社會譁然。目前警方正持續深入調查，要釐清這些屍體的來源。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，警方發現的藏屍地點位於墨西哥奇瓦瓦州華雷斯市（Juarez, Chihuahua），與德州艾爾帕索市（El Paso）僅一河之隔。據當地媒體報導，警方是在接獲線報後前往突襲。這處看似普通住宅的建築物，裡面竟然藏有成堆的屍體，有些甚至已經腐爛，死亡時間約3到4年。

現場多數遺體都經過防腐處理，但卻未火化或安葬。墨西哥檢調指出，該地點疑似是一間非法經營的殯葬機構。業者至少與六家合法葬儀社合作，並向合作的葬儀社謊稱會妥善火化遺體。業者將屍體堆置於密閉空間，再將「假骨灰」交回給家屬，假裝已經火化遺體。

該機構經營者庫隆（Jose Luis Arellano Cuaron）與員工目前被控「不當處理遺體」，後續可能面臨更多刑責。當局認為部分遺體可能與刑事犯罪有關，已經展開鑑識比對。奇瓦瓦州檢察總長豪雷吉（Cesar Jauregui）表示，業者過去這段時間不斷收受遺體，卻未進行火化，就是嚴重的欺騙行為。

不過這起案件也為許多失蹤者家庭帶來一線希望。過去幾年，有不少移民神秘失蹤，有家屬就擔心，或許家人就在這堆無名屍中。目前政府已啟動認屍程序，邀請家屬攜帶身分證明、死者衣著描述或葬儀社資料等，到現場進行身分比對。

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