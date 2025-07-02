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全家人上網自學當牙醫 捷克「假牙醫診所」執業兩年才露出馬腳

聯合新聞網／ 綜合報導
捷克竟有一家人假冒牙醫，靠網路影片自學執業兩年。示意圖，非當事人。圖／ingimage
捷克竟有一家人假冒牙醫，靠網路影片自學執業兩年。示意圖，非當事人。圖／ingimage

捷克一名22歲男子與父母合開牙醫診所，不過這間診所卻和別人不一樣。原來這家人根本沒有受過任何醫療訓練，只是看網路影片自學，就認為自己已經「出師」，開始替患者補牙、根管治療、甚至拔牙。整個「行醫」的過程長達兩年，直到最近才露出馬腳。

ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在哈夫利奇庫夫布羅德（Havlickuv Brod），是位於捷克首都布拉格東南方約100公里遠的小鎮。警方指出，這名22歲的男子完全沒有醫學背景，卻假扮牙醫，接受病患看診。男子的母親（50歲）是一名護理師，由她負責施打局部麻醉，並從工作的醫院取得補牙材料、黏著劑、齒模等設備。男子的父親（44歲）負責製作假牙，一家三口就這樣分工合作，經營非法牙醫診所兩年。

他們透過社群媒體，以「價格實惠」、「可立即看診」等賣點宣傳自家診所，成功吸引數十名患者上門就醫。據警方估計，這家人非法獲利約400萬捷克克朗（約新台幣550萬元），直到今年年初東窗事發，全家才遭到逮捕。

目前三人被控非法經營、洗錢、蓄意傷害未遂、非法用藥及竊盜等多項罪名，若罪名成立，最高恐面臨八年徒刑。捷克牙醫公會主席舒穆克勒（Roman Šmucler）表示，該國每年有近10起冒牌牙醫通報，不過像這樣一家三口一起「靠YouTube」自學行醫，是非常罕見的案例。

捷克 牙醫

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