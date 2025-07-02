泰女吞下魚刺找不到 2週後竟從脖子刺穿出來

泰國一名女子喝魚湯時不小心吞下魚刺，雖然她立刻前往就醫，卻找不到魚刺在哪裡，只好回家休養。沒想到兩週後她的脖子有一處腫了起來、魚刺就從裡面刺出來，整起事件宛如恐怖片。

據ODDITYCENTRAL報導，今（2025）年6月17日，臉書上一名網友蘇利安（Suriyan Buppa-art）分享了幾張駭人照片。照片中一名女子脖子皮膚有一根尖銳的白色魚刺從內而外刺出，樣子十分觸目驚心。蘇利安表示，這是他妻子尚蘭（Sang Lan）的親身經歷。他們希望用照片提醒大家，吃魚時千萬別大意。

原來某天用餐時，尚蘭喝了一碗魚湯後就覺得喉嚨刺痛。雖然她嘗試吞飯、吃麵包等民間偏方，卻還是沒有排出魚刺，只好到醫院檢查。院方拍攝X光檢查後，依然沒有找到「異物」，夫妻倆以為魚刺已經排出，於是回家休養。

後來好幾天，尚蘭的喉嚨還是很不舒服，但她以為是吞下魚刺刮傷，認為傷口癒合疼痛應該就會改善。不過兩週後，尚蘭的脖子開始腫脹，她以為是甲狀腺出了問題，又到醫院就醫。

醫師再次拍攝X光片，依然看不出異狀，只好開止痛藥讓她回家觀察。尚蘭回家為了緩解疼痛準備貼上貼布，竟發現腫塊內有異物，伸手一壓，魚刺就這樣從皮膚下刺穿出來。

夫妻倆趕緊再次就醫，這回醫師終於協助取出長達2公分的魚刺。醫療團隊受訪時表示，這種病例極為罕見，幾乎聞所未聞。尚蘭事後受訪則說，這次經驗太過驚悚，短期內可能都不敢吃魚了。