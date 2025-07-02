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一股熱浪穿過身體！釣客突遭雷擊「彈飛」 肋骨斷、多處燒傷奇蹟生還

聯合新聞網／ 綜合報導
一名英國男子釣魚時遭到雷擊。示意圖，非當事人。圖／AI生成
一名英國男子釣魚時遭到雷擊。示意圖，非當事人。圖／AI生成

被雷打到非常危險，有很大機率因此死亡。一名英國男子日前被閃電擊中，身上多處燒傷、瘀傷，肋骨還斷掉，不過幸好他不是被直接擊中，保住一命。

根據《每日郵報》報導，一名英國男子日前和朋友在法國河谷釣魚，當時無風無雨，突然一道閃電劈中一棵樹，就在附近的男子瞬間像被炸到一樣彈飛，倒在岸邊動彈不得。

男子回憶當時情況表示，閃電是從樹上「彈下來」，擊中他手上的釣竿，「幸好不是直接命中，不然我可能活不下來」。被雷擊當下男子瞬間癱瘓，「我知道我被閃電擊中了，有一股熱浪穿過左側身體，我全身一陣陣發麻，感覺不到自己身體」，隨後他便昏了過去。

周遭的朋友們立即將他送醫，幸好撿回一條小命，男子身上多處燒傷、瘀傷、肋骨斷裂，肩膀上還有被樹木碎塊砸出的洞，身上縫了許多針，住院5天才離開，幸運的是並沒有受到永久性傷害，也沒有後遺症。

法國 英國 閃電擊中

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