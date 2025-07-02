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64歲男宣告死亡後突「復活」家屬傻眼 醫道歉：外面施工、沒聽清心跳

聯合新聞網／ 綜合報導
葬禮示意圖。圖／ingimage
葬禮示意圖。圖／ingimage

印度一名64歲老翁在葬禮上「復活」，他因糖尿病與多重疾病惡化被送醫急救，醫師檢查後當場宣布死亡，並開立死亡證明，沒想到在舉行葬禮期間，家屬竟發現老翁還有呼吸，緊急送醫後成功恢復意識，驚呆所有人。

根據《India Today》報導，64歲男子塔亞德（Abhiman Tayade）與家人居住在烏爾哈斯訥格爾（Ulhasnagar），長年患有糖尿病與黃疸等疾病，曾多次入院接受治療，雖然醫師建議進一步評估，但家屬擔心醫療費用，早前仍將他接回家中照護。

日前，塔亞德突然昏迷不醒，家屬緊急送醫，主治醫師阿胡賈（Prabhu Ahuja）表示當時他口吐白沫、無呼吸、無反應，初步判斷已無生命跡象，並為其開立死亡證明。不料隔日正準備舉行葬禮時，家人赫然發現塔亞德胸口仍微微起伏，疑似還有心跳，立刻改送至另一家醫院，半小時後竟奇蹟甦醒。

塔亞德家屬震驚又憤怒，指控前一家醫院誤判險致命。對此，阿胡賈醫師坦承，當時因醫院外持續有施工噪音，導致他無法清楚聽見心跳與脈搏，檢查不夠仔細，並為此向家屬道歉。

印度 糖尿病 葬禮 醫師

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