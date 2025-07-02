性愛影片拍下殺人過程！色情男星斬首男同志伴侶 犯案後歡呼跳舞

去年英國倫敦發生一起驚悚的分屍案，一名哥倫比亞男子殺害一對男性伴侶後分屍，犯案過程被攝影機記錄下來，今年4月開始英國檢方審理此案，然而犯嫌否認謀殺罪，只承認較輕的過失殺人罪，目前該案仍於再審階段。

根據《每日郵報》報導，犯嫌為色情男星莫斯克拉（Yostin Andres Mosquera），透過網路聯繫上受害者之一的阿方索（Albert Alfonso）。阿方索有特殊性癖，在性愛中喜歡被支配和羞辱，並且經常拍攝性愛過程上傳到特定網站，其配偶朗沃斯（Paul Longworth）知情但不參與，莫斯克拉多次飛往英國和阿方索發生性行為，這對伴侶也曾飛往哥倫比亞拜訪他，三人組相處融洽。

然而莫斯克拉對這對伴侶的財產起了貪念，去年阿方索在房內架設的攝影機不只記錄下他與莫斯克拉的性愛過程，也拍下自己的死亡瞬間，莫斯克拉割斷阿方索的喉嚨後，還歡呼跳舞，並立即著手試圖竊取兩人財物。

警方認為，朗沃斯是在兩人發生性行為前就已遭到殺害。莫斯克拉將兩人斬首後放進冷凍庫，遺體其餘部位則分屍後裝進行李箱，棄屍於吊橋上。

不過朗沃斯的死亡過程未被拍到，莫斯克拉堅稱是阿方索殺了朗沃斯，自己並未參與，至於阿方索的命案，莫斯克拉也僅承認過失殺人，否認謀殺。

英國法院今年4月開始審理此案，目前再審仍在繼續。