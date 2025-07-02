快訊

生態攝影機意外拍到已滅絕「林中仙子」 清晰照曝光專家嗨翻：奇蹟的開始

仙塔律師捲靈骨塔案　昔語錄曝光掀熱議：原來早就不演了

7月5日預言倒數！南海海槽強震恐釀近30萬人死亡 日急定防災計畫曝光

性愛影片拍下殺人過程！色情男星斬首男同志伴侶 犯案後歡呼跳舞

聯合新聞網／ 綜合報導
犯罪示意圖，非事發現場。圖／ingimage
犯罪示意圖，非事發現場。圖／ingimage

去年英國倫敦發生一起驚悚的分屍案，一名哥倫比亞男子殺害一對男性伴侶後分屍，犯案過程被攝影機記錄下來，今年4月開始英國檢方審理此案，然而犯嫌否認謀殺罪，只承認較輕的過失殺人罪，目前該案仍於再審階段。

根據《每日郵報》報導，犯嫌為色情男星莫斯克拉（Yostin Andres Mosquera），透過網路聯繫上受害者之一的阿方索（Albert Alfonso）。阿方索有特殊性癖，在性愛中喜歡被支配和羞辱，並且經常拍攝性愛過程上傳到特定網站，其配偶朗沃斯（Paul Longworth）知情但不參與，莫斯克拉多次飛往英國和阿方索發生性行為，這對伴侶也曾飛往哥倫比亞拜訪他，三人組相處融洽。

然而莫斯克拉對這對伴侶的財產起了貪念，去年阿方索在房內架設的攝影機不只記錄下他與莫斯克拉的性愛過程，也拍下自己的死亡瞬間，莫斯克拉割斷阿方索的喉嚨後，還歡呼跳舞，並立即著手試圖竊取兩人財物。

警方認為，朗沃斯是在兩人發生性行為前就已遭到殺害。莫斯克拉將兩人斬首後放進冷凍庫，遺體其餘部位則分屍後裝進行李箱，棄屍於吊橋上。

不過朗沃斯的死亡過程未被拍到，莫斯克拉堅稱是阿方索殺了朗沃斯，自己並未參與，至於阿方索的命案，莫斯克拉也僅承認過失殺人，否認謀殺。

英國法院今年4月開始審理此案，目前再審仍在繼續。

伴侶 分屍案 性行為 棄屍 殺人 英國

延伸閱讀

狠男勒贖運將120萬未果…分屍再焚屍逃19年 入境被活逮

涉殘殺巴西18歲女｢放2隻比特犬啃屍｣ 陸男落網引全國憤怒

日本近3年首執行死刑 男誘殺9人伏法 待處決死囚105人

影／實境秀女星斬首男友燒屍！被捕前1詭異行徑嚇壞路人

相關新聞

累死球員也要辦？足球「世俱盃」為何引發批評

國際足總俱樂部世界盃（FIFA Club World Cup，簡稱世俱盃）於台灣時間6月27日踢完小組賽賽程，進入淘汰賽階段；本屆的世俱盃是改制後的第一屆，參賽球隊從原本的7隊擴充到32隊，這意味著比賽場次變多、緊密的賽程拉長——雖然世俱盃的獎金豐厚，又能讓六大洲的頂尖俱樂部有難得的對決機會，但是擴大的比賽規模和更頻密的賽事，已經引發各界對於球員過度勞累耗損的擔憂，加之截至目前的賽事屢屢出現天氣影響賽事進行和裁判判罰尺度的爭議，甚至讓球迷開始擔心明年同樣會在北美舉辦、且同樣規模擴大的世界盃，也會出現相同狀況。

性愛影片拍下殺人過程！色情男星斬首男同志伴侶 犯案後歡呼跳舞

去年英國倫敦發生一起驚悚的分屍案，一名哥倫比亞男子殺害一對男性伴侶後分屍，犯案過程被攝影機記錄下來，今年4月開始英國檢方審理此案，然而犯嫌否認謀殺罪，只承認較輕的過失殺人罪，目前該案仍於再審階段。

這隻母雞在炸雞店門口徘徊不肯走 照片瘋傳網群笑炸：自投羅網

自尋死路？美國有母雞疑因「盪失路」，竟走到一間連鎖炸雞店門外，並在店外徘徊不肯離去，有民眾發現後即時通報當地保護動物組織。相關人員到場後，與這隻母雞上演追逐戰，母雞最終被帶回收容中心。

首胎分娩胎兒慘遭扯斷頭！ 又遭醫生公開剖屍片 父母崩潰索償

美國有年輕父母的首胎，在接生過程中遭扯斷頭，父母事後找來醫生驗屍，可是對方卻在父母傷口上灑鹽，在未經同意下將嬰兒的驗屍影片上傳至其社交網站任人閱覽，讓父母心靈再度嚴重受創，父母於是向驗屍醫生索取精神創傷賠償，日前獲賠225萬美元（約6,579萬台幣）。

新娘變後媽！55歲父親捲款私奔22歲準媳婦 兒子怒揭亂倫內幕

印度北方邦（Uttar Pradesh）發生一件不倫醜聞，一名55歲男子竟與自己兒子的22歲未婚妻私奔成婚，過程中不僅引爆家庭激烈衝突，男子甚至還對反對的元配施暴，家人關係瀕臨絕裂，引發印度社會關注。

對抗懶惰審稿者？日韓美14所知名大學論文 秘密嵌入指令讓AI給高評價

「日本經濟新聞」報導，日本早稻田大學、美國華盛頓大學、韓國科學技術院（KAIST）等14所全球知名大學的論文，被發現嵌入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。