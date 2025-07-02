首胎分娩胎兒慘遭扯斷頭！ 又遭醫生公開剖屍片 父母崩潰索償

美國有年輕父母的首胎，在接生過程中遭扯斷頭，父母事後找來醫生驗屍，可是對方卻在父母傷口上灑鹽，在未經同意下將嬰兒的驗屍影片上傳至其社交網站任人閱覽，讓父母心靈再度嚴重受創，父母於是向驗屍醫生索取精神創傷賠償，日前獲賠225萬美元（約6,579萬台幣）。

綜合外媒報道，26歲女子潔西卡（Jessica Ross）於2023年7月10日，在產房準備迎接首胎，經過長時間陣痛，胎兒被發現卡在骨盆無法順利分娩，後來嬰兒的頭部在接生過程中遭扯斷。潔西卡與伴侶泰利（Treveon Taylor Sr.）在替孩子舉辦喪禮時，殯儀館才通知他們孩子的死狀。

夫婦感到傷心欲絕，為查找孩子的死因，特意找來專家蓋茲醫生（Dr. Jackson Gates）進行驗屍調查，想不到竟遭遇第二次打擊，蓋茲未經死者父母同意，竟將含有死嬰斷頭畫面的驗屍影片上傳至其IG，畫面十分慘烈，讓父母再度承受苦楚 。

父母於是向蓋茲醫生提告，指控其違反醫德與基本倫理。父母代表律師指蓋茲醫生行為令人匪夷所思，他公開死者的頭部特寫，以及整個驗屍過程，即使蓋茲刪除首段影片，但不久後又上傳兩段類似內容影片。

蓋茲醫生未回應訴訟，法院以其缺席判決處理，最終陪審團裁定蓋茲醫生須向父母賠償225萬美元（約6,579萬台幣）。

父母事後發表聲明表示：「我們無法抹去失去孩子的痛楚，但這個判決至少讓對方獲得應有懲罰。蓋茲醫生背叛了我們對他的信任，把我們摯愛的孩子當作博取關注的素材」。蓋茲醫生聞得判決後，透過律師表示「深感遺憾」。

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文章授權轉載自《香港01》