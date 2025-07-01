新娘變後媽！55歲父親捲款私奔22歲準媳婦 兒子怒揭亂倫內幕

印度北方邦（Uttar Pradesh）發生一件不倫醜聞，一名55歲男子竟與自己兒子的22歲未婚妻私奔成婚，過程中不僅引爆家庭激烈衝突，男子甚至還對反對的元配施暴，家人關係瀕臨絕裂，引發印度社會關注。

根據外媒「印度時報（The Times of India）」、「NDTV」報導，涉案男子名為沙基爾（Shakeel），與妻子夏巴娜（Shabana）共同育有六名子女，他原先替17歲的兒子安排婚事，卻在婚前與準媳婦發展婚外情，最終捲款私奔。夏巴娜控訴，丈夫一開始以探望為由與準媳婦接觸，後來卻經常與對方通話，甚至整天進行視訊聊天。

夏巴娜早就懷疑兩人關係不尋常，並曾兩度當場撞見丈夫與對方私會，兒子更從父親手機裡看到了「令人反感的」鹹濕內容，但初期其他家人都不信，直到她與兒子收集了具體證據，才揭發這段相差33歲的不倫之戀。

事件曝光後，沙基爾的兒子堅決拒絕與未婚妻結婚，他還指控祖父母知情卻包庇父親，甚至協助兩人的婚外情。沙基爾最終帶著20萬盧比現金（約新台幣6.8萬元）與17克黃金逃家，與22歲的準媳婦成婚，過程中不僅無視親友的反對，甚至一度對元配言語威脅與施暴，令親友錯愕與痛心。夏巴娜難掩悲傷地控訴：「原本應該是我媳婦的女人，現在卻成了我丈夫的妻子」。

這起「父子爭婚」風波引發當地譁然，也凸顯印度部分地區未成年婚姻、家庭倫理、性別權力關係的深層問題。日前北方邦另一城市阿里加爾（Aligarh）也曾發生類似事件，一名女子席瓦妮（Shivani）原訂4月與男友拉胡爾（Rahul）結婚，卻在婚前10天被母親安妮塔（Anita）橫刀奪愛，與未來女婿私奔。席瓦妮怒控母親不僅奪走愛人，還捲走超過35萬盧比現金（約新台幣12萬元）與價值50萬盧比珠寶（約新台幣17萬元），導致她不僅人財兩失，還要面對外界異樣眼光。

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