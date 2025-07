7月5日地震預言倒數！男星赴日目睹「機上1幕」傻眼 網一看全懂了

納粹奪取政權後,立即發布了一系列前所未有的詳細法律來保護自然,其中包括兩項關於森林的法律、幾項關於動物和一項關於狩獵的法律,這些規範最終在1935年6月的《自然保護法》(Law on the Protection of Nature)中集大成。這些法律充斥著「血與土地」的意識形態,以及關心動物與自然是日耳曼民族優越表徵的概念,但是其中也有一些條文相當人道,而且對環境有利。於是德國成為第一個保護狼和其他掠食動物的歐洲國家,同時也禁止在鄉村地區設立廣告招牌。

2025-07-01 09:43