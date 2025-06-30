塞爾維亞村莊藏最早吸血鬼墓地 居民盼吸引遊客

在塞爾維亞小村莊基西耶佛雜草叢生的墓園深處，有一塊具300年歷史的神秘墓碑，據說是史上首位有紀錄吸血鬼的墳墓，當地居民希望藉此吸引遊客造訪。

法新社報導，當地歷史學家米海洛維契（NenadMihajlovic）推開濃密樹叢、撥開樹枝，讓墓地露出來。根據當地人，這是布拉哥傑維奇（PetarBlagojevic）失落已久的墳墓，他被稱為「吸血鬼之父」。

在歷史紀錄背書下，米海洛維契及村民希望基西耶佛（Kisiljevo）能主張當地是吸血鬼的發源地，並吸引觀光客造訪。基西耶佛位於塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）以東約100公里。

在1725年的夏天，村民於此掘出布拉哥傑維奇的遺體，他被懷疑在夜晚從墳中爬出並殺害當地人。

基西耶佛前村長波基塞維契（Mirko Bogicevic）的家族已在當地世居11代，他說：「當他們用山楂樹木樁刺穿他，他的口耳流出鮮紅血液。」

然而，愛爾蘭都柏林三一學院（Trinity CollegeDublin）歐洲研究中心主任魯斯納（ClemensRuthner）指出，根據奧地利醫師和軍官的報告，可能是誤解衍生這則傳說。

魯斯納談到：「保加利亞語有一個舊詞彙Upior，意思是『壞人』。我相信村民含糊唸出這個詞，讓醫師誤解並在報告寫下『吸血鬼』（vampire）。」

這些奧地利人當時被派去哈布斯伯帝國（HabsburgEmpire）邊境地區調查一系列原因不明的死亡案件，並目擊遺體流血的情景。

魯斯納認為，炭疽病疫情爆發或許能解釋這些離奇死亡案件。

他說：「從人類學角度來看，吸血鬼如同巫術，都是用以解釋人們無法理解事物的常見模式，尤其是流行病這類集體事件。」