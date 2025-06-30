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錢錢沒了？收到通知樂透中百萬 博弈公司1疏失讓他心涼：只快樂1分鐘

聯合新聞網／ 綜合報導
挪威一家博弈公司出包，誤將中獎人的得獎金額翻了萬倍，後續發公告澄清失誤。中獎示意圖。圖／AI生成
挪威一家博弈公司出包，誤將中獎人的得獎金額翻了萬倍，後續發公告澄清失誤。中獎示意圖。圖／AI生成

原以為中了巨額獎金，沒想到只是夢一場？挪威博弈公司因作業疏失，誤將錯誤的得獎金額發送給數千名中獎者，許多人誤以為自己躍升富翁，紛紛開始規劃買房、度假，不料全是一場空。一名得獎人無奈感嘆，直到得知出錯前都很還很幸福，「那真是非常快樂的1分鐘。」

根據CBS新聞報導，挪威國營博弈公司Norsk Tipping營運出大包，日前向數千名「歐洲樂透彩（Eurojackpot）」的中獎者發送錯誤的中獎通知。由於公司疏失，獎金金額被誤算為實際金額的一萬倍，讓許多民眾一度誤以為自己贏得了高額獎金。

Norsk Tipping指出，釀成該起錯誤的原因，是內部在將德國匯入的歐元獎金兌換成挪威克朗時，程式碼出現人為錯誤，「獎金金額被乘以100，而不是除以100」，才使中獎人的金額突然暴漲。

該公司於上周五（27日）表示，目前尚不清楚實際受到影響的人數，但沒有任何客戶實際領到錯誤的獎金。

衛報報導，幾位中獎人向當地媒體表示，在發現獎金錯誤前，他們早已開始慶祝活動，甚至規劃買車、度假等。其中一名中獎人瑙斯達爾（Lise Naustdal）說道，他原以為自己贏得了近190萬克朗（約新台幣550萬元）的大獎，後來才發現一切都是一場空，「那真是非常快樂的1分鐘。」

中獎金額錯誤一事引發各界批評，對此該博弈公司的執行長薩格斯頓（Tonje Sagstuen）也在聲明致歉，「我們讓這麼多人失望，我感到非常抱歉，我也理解大家對我們感到憤怒」，並為此次失誤負責，於28日辭去執行長一職。

樂透 挪威 富翁

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