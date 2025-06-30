父去剪髮3小時…1歲半兒被獨留車內活活熱死 體溫升至49度

美國發生父親嚴重疏忽照顧孩子奪命悲劇！有年輕父親用車接載18個月大的兒子，在烈日攝氏32度的大熱天，將兒子獨留並鎖在車內，自己則前往剪髮及到酒吧飲酒，警方指男童被鎖在車內超過3小時，體溫飆升至致命的攝氏49度，送院急救終告不治。

父親涉嚴重兒童過失致死及嚴重疏忽致重傷罪被捕，獲准以10萬美金（約新台幣294萬元）保釋。

綜合外媒報導，33歲父親斯科特（Scott Allen Gardner）在今年6月6日，駕車載只有18個月大的兒子賽巴斯汀（Sebastian）前往美國佛羅里達州的奧蒙德比奇地區。

斯科特泊下車輛後，將兒子獨留在車內，自己則前往剪髮及到酒吧Hanky Panky's Lounge飲酒。

兒子被獨留車內逾3小時 送院搶救不治

事發當日氣溫高達攝氏32度，斯科特報案指兒子失去呼吸暈倒，警方到場發現賽巴斯汀被鎖在車內超過3小時，其體溫飆升至致命的攝氏49度，警方即時急救，惟賽巴斯汀被送醫搶救無效，終告不治。

警方在斯科特母親家中將他逮捕，而斯科特多次向警方提供不實說法，試圖隱瞞過失，被控嚴重兒童過失致死及嚴重兒童疏忽致重傷等罪被扣押，獲准以10萬美金（約新台幣294萬元）保釋。

警呼籲家長切勿將子女獨留車內

警方事後表示同類事件在當地並非首次，呼籲家長切勿將子女獨留車內，尤其在高溫日子，只要幾分鐘即可致命。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》