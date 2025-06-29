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比Labubu「更勝一醜」！英國「放克牙寶」Fuggler爆紅 醜萌療癒還會放屁搞怪

香港01／ 撰文／莊勁菲
近日一款來自英國的「醜萌」公仔Fuggler在社群媒體被熱搜，靠空洞的眼神、參差不齊的牙齒和可以發出放屁音效的功能引起年輕玩家的注意。路透資料照
近日一款來自英國的「醜萌」公仔Fuggler在社群媒體被熱搜，靠空洞的眼神、參差不齊的牙齒和可以發出放屁音效的功能引起年輕玩家的注意。路透資料照

來自中國的泡泡瑪特（Pop Mart）旗下盲盒公仔Labubu爆紅全球，掀起一陣古靈精怪的潮玩熱潮。近日一款來自英國的「醜萌」公仔Fuggler也在大陸社媒小紅書上被熱搜，靠空洞的眼神、參差不齊的牙齒和可以發出放屁音效的功能引起年輕玩家的注意。Fuggler官方更迎合玩家喜好，製作大量相關表情包和搞笑短影片，引起熱議。

據Fuggler官網介紹，該公仔名稱象徵着「搞怪醜萌」（Funny Ugly Monster）。官網寫道：「Fuggler是滑稽又醜陋的怪物，它們淘氣的舉動和瘋狂的外表會溫暖你的心，並掌控你的生活。每個Fuggler都會在所到之處製造混亂。」

除了長相千奇百怪，公仔屁股上還有一個「BUTT-on」孔洞，只要裝上電池、按壓就能聽到搞笑各異的放屁音效。這項獨特功能引來不少玩家傳影片上網，分享心愛公仔的屁聲。

英國設計師：靈感來源於一袋假牙

據設計Fuggler的英國藝術家Louise McGettrick在其網站上的介紹，Fuggler最早是她在自家臥室用一袋從eBay上買來的密封假牙和毛氈縫製而成的，2010年起在手工藝品交易平台Etsy上售賣。

結果公仔在網絡上一炮而紅，催生大量表情包，還一度受到《霍士新聞》等媒體報導。

2018年，Louise McGettrick把版權賣給了美國玩具和娛樂公司Spin Master。

年輕世代偏愛搞怪和獨特審美

不同於Labubu需要購買「盲盒」以隨機獲得各種款式，動輒炒至上千元價格，Fuggler採用傳統方式發售，單品價格也穩定在兩到三位數，在各大零售商和百貨公司即可買到。

小紅書有網友表示，這種公仔比Labubu更不易受黃牛黨炒價，入手門檻更低。而且它長相奇特、表情不同尋常：「好像我在公司當社畜的精神狀態」、「一般醜的我不買，醜到極致我就要看看了！」、「比起Labubu千篇一律，Fuggler的表情各有特色。」

延伸閱讀：

不只泡泡瑪特labubu爆紅全球！經濟學人：大陸品牌正在崛起

泡泡瑪特為labubu登記這些著作權 誓做中國版迪士尼米奇老鼠

文章授權轉載自《香港01》

設計師 表情 英國 泡泡瑪特 假牙

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