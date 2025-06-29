影／世上最乾燥沙漠下雪！10年首見白雪奇景曝光 專家示警了

法新社報導，智利北部阿塔卡馬沙漠（Atacama）素有全世界最乾燥沙漠之稱，近日罕見降下白雪，長年遭自然現象侵蝕如月球表面的大片區域覆上皚皚白雪，是睽違10年以來首見的奇景，令當地居民瞠目結舌。

位於海拔高度2900公尺的阿塔卡馬ALMA觀測站，於當地時間26日在X分享一系列影片，並寫道：「太驚人了！全球最乾燥的阿塔卡馬沙漠竟然滿覆白雪。」

依據該觀測站影片，可見廣闊區域都出現降雪，不論是道路旁的土地或設施附近的地面上，都明顯可見落雪。

ALMA觀測站指出，雖然在附近海拔超過5000公尺的查南托高原（Chajnantor plateau）偶爾會下雪，但其主要設施所在位置區域已有10年未見降雪。

根據亞塞拜然Azer News，此次降雪是一種極為罕見的天氣現象，當地部分地區年降雨量甚至不到2毫米；此次罕見降雪可能是出於南極冷氣團偶然與來自太平洋的濕氣結合。

智利聖地牙哥大學氣候學家柯爾德羅（Raúl Cordero）告訴法新社，目前將罕見降雪歸因於氣候變遷仍言之過早，但氣候模型已顯示，「這類降雨事件在未來會更加頻繁」。

除此之外，根據以色列新消息報電子報Ynet，安地斯山脈與太平洋之間的阿塔卡馬沙漠約10.5萬平方公里，幾乎沒有降雨，部分地區甚至數百年來乾旱無雨。

當地環境極端：土壤含鹽量高、空氣濕度近乎為零，紫外線輻射強烈至極，以至於美國太空總署（NASA）將此地用作火星任務技術的測試場地。

法新社報導更指出，阿塔卡馬沙漠擁有世界最暗的夜空，數十年來一直是全球最先進天文望遠鏡的設置首選地點。

🇨🇱 The Atacama Desert, one of the driest places on Earth, woke up to snow on Thursday.



❄️ Workers at the ALMA space observatory were greeted by the rare sight, which scientists say may become more common due to #climatechange pic.twitter.com/R5IfQsGR7L — FRANCE 24 English (@France24_en) 2025年6月28日