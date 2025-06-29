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網購「提神」餅乾！男大生吃完超興奮 突從宿舍2樓跳下送醫

香港01／ 撰文／田中貴
餅乾示意圖。圖／ingimage
餅乾示意圖。圖／ingimage

網購食品需謹慎檢查成份。日本甲府1名男大生和男友人網購標榜「吃完提神」的餅乾，並在宿舍進食，男大生懷疑因而過度興奮，繼而從2樓一躍而下倒地受傷，沒有生命危險。傷者接受藥物檢驗，暫時未見體內有任何毒品，但警方懷疑餅乾「內有乾坤」，正在進行相關化驗。

男大生吃完餅乾即從2樓跳出去

當地媒體於6月報導，事發2025年5月，事件發生在甲府1間大學宿舍，該名男大生和1名男性友人一起吃餅乾，男大生繼而從2樓跳下受傷送院，傷勢大致無礙。

山梨縣警方進行調查，傷者通過藥物測試。據了解，男大生向校方承認在網上購買餅乾，賣家聲稱合法，標榜吃完餅乾後，精神會為之一振。警方懷疑餅乾導致傷者失常行為，正在進行化驗工作，大學則表示會進行相關指導，安排學生參加縣警舉辦的預防濫用藥物講座。

網站出售產品 可能含有非法成份

日媒報導，網站出售曲奇餅、軟糖等產品，標榜減壓或放鬆心情，雖然聲稱合法，但政府曾表示，相關產品可能含有非法成份，但標籤上沒有標示，如果輕易服用，可能會造成嚴重後果。日媒亦指，各間醫院每年都會接獲進食「合法產品」後中毒和失去意識而緊急求醫的報告。雖然政府針對市售產品進行檢驗，將相關成份列入受管制清單，但更新速度難以追上產品變化。

大學教授呼籲切勿進食相關產品

藥物毒性專家、橫濱藥科大學教授篠塚達雄呼籲，部份市售食品含有對人體影響不明的成份，貿然攝取非常危險，警方和學校應該加強合作，告知大眾相關產品可能帶來的危險。

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文章授權轉載自《香港01》

餅乾 網購 日本 宿舍

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