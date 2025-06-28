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超級網紅實測「斷食14天」甩掉10公斤 爆一嚴重後遺症：不要學我

香港01／ 撰文／王海
全球坐擁逾4.1億粉絲的YouTuber MrBeast近日表示，他早前曾嘗試進行14日的斷食，期間只是飲水果腹。雖然他最終成功減重超過10公斤，惟他提醒網友，他在過程中感到全身無力，而且最大的後遺症是損失肌肉。示意圖／ingimage
全球坐擁逾4.1億粉絲的YouTuber MrBeast近日表示，他早前曾嘗試進行14日的斷食，期間只是飲水果腹。雖然他最終成功減重超過10公斤，惟他提醒網友，他在過程中感到全身無力，而且最大的後遺症是損失肌肉。示意圖／ingimage

英國媒體報導，全球坐擁逾4.1億粉絲的YouTuber MrBeast（野獸先生）近日表示，他早前曾嘗試進行14日的斷食（fasting），期間只是飲水果腹。雖然他最終成功減重超過10公斤，惟他提醒網友，他在過程中感到全身無力，而且最大的後遺症是損失肌肉。即使之後恢復進食，肌肉亦沒有恢復。

據英國《每日郵報》報導，作為現時YouTube上擁有最多粉絲的網紅，MrBeast原名唐納森（Jimmy Donaldson)。

MrBeast通過接受眾多複雜挑戰，讓其成為世一YouTuber，這些挑戰包括在金字塔內待100個小時，以及在山洞中滯留7天。

據報導，數月前，現年27歲的MrBeast又開始一項新的壯舉：14天只喝水，不進食。

報導指Mr Beast身材高大，身高195cm的MrBeast體重約110公斤，BMI約26，算是超重一族。

Mr Beast受訪時表示：「我堅持14日，每天只飲水，成功減去10公斤。但值得留意的是，在第5日或第6日之後，我感到非常疲倦，全身沒有力氣。」

來到第12天，體重只有92.7公斤（204.3磅），Mr Beast卻表示：「我噁心得厲害，拍了20分鐘片就得坐下來休息一下。到那天結束的時候，我感覺自己快要暈過去了。 」

去到第14天，他和名廚Gordon Ramsay一起拍攝一段烹飪影片後，Mr Beast依然決定結束斷食，吃一份這位58歲的名廚準備的早餐三明治。

我在繼續斷食之前做了一次掃描，測量全身的脂肪和肌肉比例，結果發現我失去約2.7公斤的肌肉，這令我非常沮喪。換言之，我只是減去5.9公斤的脂肪。而即使我之後恢復進食，肌肉亦沒有恢復」。

Mr Beast無奈地指：「斷食讓我變得很緊張，期間我依然要進行拍攝和工作，這讓我非常困擾。要我站立和走動都很痛苦，因為我根本沒有力氣。我只是一直覺得很累，太累了，完全無法保持清醒」。

Mr Beast又指：「顯然易見，正如我在影片中多次提醒大家，我是在一隊醫療團隊監察下進行斷食挑戰。如果你沒有醫療團隊的協助，千萬不要仿效我這次的做法」。

報導指，間歇性斷食或短期禁食在部份研究顯示有助改善代謝與減肥，惟醫學專家普遍不建議進行超過一日的禁食。研究指，這類極端禁食或導致營養失衡、消化出現問題，甚至增加中風、心臟病發作或早逝的健康風險。

全球坐擁逾4.1億粉絲的YouTuber MrBeast。圖／歐新社
全球坐擁逾4.1億粉絲的YouTuber MrBeast。圖／歐新社

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文章授權轉載自《香港01》

體重 減肥 YouTuber

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