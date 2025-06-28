超市超常見！日權威醫列10大抗癌食材 警告：吃錯腸癌風險飆升70％
根據衛福部公布113年台灣人十大死因，癌症（惡性腫瘤）自民國71年（1982年）起連續43年蟬聯榜首。除了台灣之外，癌症也同樣連年高居日本死因第一，光是一年內新增患者就逾百萬人，讓「抗癌飲食」成為現代人關注焦點。日本帝京大學福岡校區醫療技術系教授、癌症專科權威醫師佐藤典宏認為，民眾日常飲食若選擇得當，將有助於顯著降低罹癌風險。因此他特別整理出10種具科學實證基礎的抗癌食材，同時警告民眾遠離加工食品等特定高風險餐點，以免增加癌變機率。
根據日媒「週刊女性PRIME」報導，佐藤典宏指出，全球癌症發生率逐年上升，但許多研究已證實，特定食物中含有強力的抗氧化與抗發炎成分，可幫助清除異常細胞、抑制癌細胞增殖，例如「抗癌之王」花椰菜、高麗菜、洋蔥、番茄等。這些抗癌食材常見於超市且取得容易，功效來自其多樣營養與活性成分，能長期改善腸道環境、提升免疫力，是防癌飲食的基石。
以下為佐藤典宏列出十大抗癌食材：
1、花椰菜（含花椰菜苗）
屬十字花科蔬菜，含有大量的「蘿蔔硫素」（Sulforaphane），具有強力抗氧化作用，可以說是最強的抗癌食物。
2、高麗菜
同為十字花科，富含多種植化素，有助清除體內自由基，阻斷致癌物與細胞DNA結合，防止癌變。
3、牛蒡
富含可溶與不可溶性膳食纖維，有助維持腸道健康、促進排便，降低腸道致癌物蓄積，進而減少大腸癌風險，對預防癌症至關重要。
4、山藥
含「抗性澱粉」（Resistant Starch），為益菌的優良養分，能改善腸道菌相，增強免疫系統、間接抗癌。
5、洋蔥
含多酚類的「槲皮素」（Quercetin），具抗氧化、抗發炎特性，是極好的抗癌食材。
6、大蒜
為蔥屬蔬菜的代表，含「二硫化合物」（如二硫化丙烯），能提升免疫細胞活性，具備抗菌、抗腫瘤作用，亦可促進致癌物排出。
7、菇類（如香菇、舞菇等）
富含「β-葡聚糖」，可活化自然殺手細胞（NK細胞），提高人體對癌細胞的辨識與清除能力。
8、番茄
含大量「茄紅素」（Lycopene），能抑制癌細胞增殖與血管新生，對攝護腺癌、大腸癌有預防效果。
9、脂肪含量高的魚類（如鯖魚、沙丁魚）
富含Omega-3脂肪酸，可抗發炎、減少癌症相關基因表現，尤其有助降低乳癌、大腸癌風險。
10、海藻類（昆布、海帶、裙帶菜等）
富含「褐藻醣膠」（Fucoidan），具備抗腫瘤活性，可抑制癌細胞增生並阻斷腫瘤新生血管形成，還能降低膽固醇與血壓。
此外，佐藤典宏也直言：「某些食物我絕對不碰。」他特別點名「超加工食品」，包括甜麵包、泡麵、超商便當與碳酸飲料等。一項法國針對10萬人所做的調查顯示，較常食用超加工食品的人，罹患癌症的風險比較少食用的人高出20%。
佐藤典宏進一步說明，這類食品多含大量糖分、鹽分、反式脂肪、人工添加劑與防腐劑，會刺激體內慢性發炎反應，被多項研究指為提高大腸癌風險的元凶之一。綜合三項大型觀察研究指出，日常攝取高比例超加工食品者，其罹患大腸癌的機率將上升30%，其中直腸與S狀結腸癌風險甚至飆增70%。他建議，現代人無法完全避免外食，但可以透過聰明選擇食材與減少加工品攝取的方式，慢慢改變飲食習慣、讓健康回到正軌。
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