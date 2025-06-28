超市超常見！日權威醫列10大抗癌食材 警告：吃錯腸癌風險飆升70％

根據衛福部公布113年台灣人十大死因，癌症（惡性腫瘤）自民國71年（1982年）起連續43年蟬聯榜首。除了台灣之外，癌症也同樣連年高居日本死因第一，光是一年內新增患者就逾百萬人，讓「抗癌飲食」成為現代人關注焦點。日本帝京大學福岡校區醫療技術系教授、癌症專科權威醫師佐藤典宏認為，民眾日常飲食若選擇得當，將有助於顯著降低罹癌風險。因此他特別整理出10種具科學實證基礎的抗癌食材，同時警告民眾遠離加工食品等特定高風險餐點，以免增加癌變機率。

根據日媒「週刊女性PRIME」報導，佐藤典宏指出，全球癌症發生率逐年上升，但許多研究已證實，特定食物中含有強力的抗氧化與抗發炎成分，可幫助清除異常細胞、抑制癌細胞增殖，例如「抗癌之王」花椰菜、高麗菜、洋蔥、番茄等。這些抗癌食材常見於超市且取得容易，功效來自其多樣營養與活性成分，能長期改善腸道環境、提升免疫力，是防癌飲食的基石。

此外，佐藤典宏也直言：「某些食物我絕對不碰。」他特別點名「超加工食品」，包括甜麵包、泡麵、超商便當與碳酸飲料等。一項法國針對10萬人所做的調查顯示，較常食用超加工食品的人，罹患癌症的風險比較少食用的人高出20%。

佐藤典宏進一步說明，這類食品多含大量糖分、鹽分、反式脂肪、人工添加劑與防腐劑，會刺激體內慢性發炎反應，被多項研究指為提高大腸癌風險的元凶之一。綜合三項大型觀察研究指出，日常攝取高比例超加工食品者，其罹患大腸癌的機率將上升30%，其中直腸與S狀結腸癌風險甚至飆增70%。他建議，現代人無法完全避免外食，但可以透過聰明選擇食材與減少加工品攝取的方式，慢慢改變飲食習慣、讓健康回到正軌。