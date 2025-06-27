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搭訕女鄰居遭無視！他竟在門前「潑尿報復」 變態行徑全錄下

香港01／ 撰文／桃樂斯
新加坡一名男子搭訕求愛不成，竟潑尿報復。示意圖／Ingimage
新加坡一名男子搭訕求愛不成，竟潑尿報復。示意圖／Ingimage

搭訕求愛不成，存心潑尿報復？新加坡有男子自5年前搬到當地一處公共房屋，並對其中一戶女住客產生好感，不但多次在電梯偶遇時搭訕，更從家中窗戶偷看對方，甚至送情書上門。不過女方對此通通未有回應，事後更結交男友，男子見狀疑心生不滿，竟然往女子家門淋潑尿液，卻被監視器直擊劣行，女子之後報警求助。

男子事後接受媒體訪問，指對自己行為悔不當初，又聲稱母親患重病，「有時候人就是會做一些事，我也不知道為什麼會那麼做」，但就強調仰慕女事主已是舊事，案發前並未受任何刺激，願意向女子賠償和道歉，同時承諾往後「不會再犯」。

男子電梯偶遇女鄰居　心生好感兩度送情書

綜合馬來西亞媒體報導，事發於新加坡榜鵝市（Punggol）某棟組屋（即指公共房屋），從事文員的46歲女住戶表示，樓上男鄰居自5年前搬來，初時兩人只在電梯內偶遇，對方會主動搭訕，不過她未有回應。後來男子多次從家中窗戶偷看她家門口，甚至兩度贈送情書，由於她是獨居，擔心直接拒絕會惹怒對方，所以一直忍讓男子種種騷擾行為。

至今年3月28日，男子竟然往她家潑灑尿液，女子忍無可忍終於決定報警。女住戶指，「當天我生病在家，醒來時就聞到尿騷味」，查看閉路電視揭發男子惡行。從她提供的片段截圖顯示，男子當時身穿黑色上衣，手裏拿着1隻透明膠杯，向女子家門潑灑黃色液體，然後往後樓梯方向逃去。由於單位牆壁、大門、地板皆有尿漬，女子花了一天時間清理。

疑搭訕求愛不成　男子往女鄰居門口淋潑尿液

女住戶續稱，她自半年前開始談戀愛，所以男友經常來家陪伴，懷疑男子見狀後吃醋，才憤而潑尿。當地有記者曾上門就事件詢問涉事男鄰居，對方原本矢口否認，但聞言有影片為證時，就迅速關上大門。

男子道歉稱後悔　向女鄰居承諾：不會再犯

正當記者準備訪問同座其他住戶時，涉事男鄰居突然開門，交代自己潑尿因由。男子稱其母病重，「有時候人就是會做一些事，我現在想起來非常後悔，也不知道為什麼會那麼做」 。被問及是否因求愛不遂而搞破壞，男鄰居即時否認，又指仰慕女住戶已是舊事，案發前未受任何刺激，指自己事後悔不當初，願意向女子作出賠償和道歉，並承諾「不會再犯」。

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文章授權轉載自《香港01》

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