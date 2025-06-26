迪士尼排隊1小時遭指「服裝不當」 她被迫花千元買衣網不挺：是常識

穿著打扮代表禮貌，不同場合都有各自適合的服裝，即使是遊樂園也有規定。一名女子日前在迪士尼樂園遊玩時，被工作人員要求多套一件衣服，否則就會被趕走，她只好花費千元買了一件T恤。

國外一名女子阿瑞娜（Nicole Arena）日前在TikTok上分享，和丈夫前往加州迪士尼樂園遊玩，結果在排遊樂設施時，阿瑞娜被工作人員以「不合宜的穿著（improperly dressed）」為由，要求她更換服裝，否則就要把她趕走。沒有多帶衣服的阿瑞娜只好購入一件45美元（約新台幣1300元）的T恤，以保住她排了一個多小時的設施遊玩資格。

阿瑞娜另外PO出一則影片，展示她當天的全身穿著：白色運動內衣、黑色貼身長褲，只露出手臂和腰。有趣的是，當天同行的丈夫身穿黑色無袖服裝，上身露出的部分比阿瑞娜還多，但並沒有被工作人員指責「服儀不整」。

@arenalifts Replying to @bakedpotayter I really didnt think anything of this tbh ♬ original sound - nay ᥫ᭡.

對於阿瑞娜在迪士尼樂園的穿著，一部分人認為沒什麼問題，但也有不少人覺得每個地方有每個地方適合的裝扮，「這種穿著本來就不被允許出現在樂園裡，這是常識」、「在健身房穿的衣服並不適用於主題樂園」、「運動內衣的重點是『內衣』」、「怎麼會有人覺得在公共場合可以只穿內衣」。

其實迪士尼在官網上有明確寫出服裝要求，若違反有可能被拒絕入場或驅離，其中「不適合的著裝」中有一條就是「暴露過多皮膚的服裝可能被認為不適合家庭環境」。