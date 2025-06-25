美國人每年花49小時蹲馬桶滑手機 專家：易傳播疾病、長痔瘡

一項最新研究顯示，美國人每年平均花49小時在如廁時滑手機，相當於整整兩天都窩在馬桶上。專家表示，這樣的習慣可能會造成疾病傳播，其實相當不衛生。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，浴室用品公司QS Supplies針對500名美國人進行調查，發現如廁時滑手機的人通常有幾個特點，看社群媒體（66%）、看影片（40%）、回訊息（37%）、看新聞（36%）、寫email（36%）、打遊戲（29%）、網購（14%），甚至還有9%的人處理工作、8%的人講電話。更令人驚訝的是，有2%的人更坦承有時候會在如廁時，直接在馬桶上視訊通話。

調查指出，Z世代（1997至2012年出生）是最嚴重的「馬桶滑手機一族」，平均一年在廁所滑手機的時間約為54小時，其中有61%的人坦承為了「滑完」手機內容，還會故意在馬桶上蹲久一點。有42%的人表示，廁所是自己的避難所，常帶著手機躲進廁所裡避開他人；另外51%的人則表示，在廁所滑手機純粹是想享受獨處時光。

QS Supplies主管曼伯（Farook Member）表示，這項調查顯示，社群媒體已經滲透到人類最私密的時刻，然而醫師警告，這個習慣可能會讓人滑出病來。一項針對1200名美國人的調查顯示，只有1/4的人會在如廁後清潔手機；另一項研究指出，手機汙染率高達68%，常常將手機帶進廁所，滿是細菌的手機可能會傳播感冒、流感與腸胃疾病。

更令人意想不到的是，長時間坐在馬桶上滑手機，也可能會導致痔瘡，醫師強調，即便沒有用力排便，久坐也會增加痔瘡風險。為了避免這類尷尬又疼痛的問題，腸胃科醫師建議採用「10至15分鐘規則」，一旦超過這個時間，就該放下手機，起身運動。