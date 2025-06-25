70歲老翁未繫安全帶又酒駕 不滿被攔檢竟放蜜蜂叮員警報復

加泰隆尼亞一名70歲老翁，因為不滿被警方攔查，竟然當街放出整箱蜜蜂當「武器」。兩名交警被叮得落荒而逃，還一度被送往急診室治療。

據ODDITYCENTRAL報導，這起荒唐事件發生在加泰隆尼亞的萊里達省塞韋拉（Cervera）N-II公路上。日前當地警方巡邏時，發現老翁駕駛廂型車卻未繫安全帶，而且行車狀態十分不穩，於是將其攔下，沒想到老翁一開口就怒嗆：「我早該輾過你們！」接著態度更加激動。

警方懷疑老翁酒駕，要他吹氣檢測，初步結果為0.38毫克/公升（已經超過台灣酒駕標準），員警便要求再次檢測。不料這時老翁突然情緒失控，大聲喊著：「我要殺了你們！」接著就衝向後車廂打開蜂箱，頓時之間，一大群蜜蜂朝交警撲來，員警根本閃避不及。

兩名警察被叮得滿身包，只能掉頭狂奔，躲進附近餐廳避難，老翁看見警察跑走，竟若無其事地駕車離去。警方後來請求支援，好不容易追蹤到老翁並將其逮捕，只是老翁在被逮幾小時後就獲准交保。

受傷的員警被立刻送往急診，注射藥物預防過敏反應，所幸並無大礙。據當地媒體《Segre》報導，本週傳出老翁被判無罪，不過該消息並未獲得官方證實。

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