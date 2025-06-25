50歲大肚男假扮猛男帥哥上交友軟體 女子遭騙失身怒提告判決出爐

一名50歲的摩洛哥裔男子為了吸引對象，竟然假扮成義大利猛男，用假照片在交友軟體上配對成功。女子和他發生蒙眼性行為以後，才發現對方根本是身材走樣的中年男子，氣得對他提告性侵。

據ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在2018年，47歲的女子透過Tinder認識一名叫做「班」（Ben）的男子，對方在平台只放出肌肉照，從頭到尾都沒有露臉。兩人越聊越深入，聊了許多性愛幻想，於是女方同意赴約。

50歲的班設計了一個情境，說服女子嘗試《格雷的50道陰影》中辛辣的性行為，並要女子依情境要求戴上眼罩，進行角色扮演。不過在性愛過程中，女子起了疑心，拿掉眼罩才發現班不但不是義大利人，更是沒有肌肉、沒有胸毛，肚子還突出的中年男子。她氣得當場離開，並在隔天報警提告，控訴男子假冒身分，構成強暴。

女子指控，男子的欺騙造成她情緒崩潰、生意也失敗，要求對方賠償10萬歐元（約新台幣340萬元），不過法院認為，在交友平台使用模糊或誤導照片，並不構成詐欺或性侵，因為雙方在過程中皆已表明目的。檢方指出，女子事前同意「蒙眼和陌生人發生性行為」，本身就應評估過風險。

檢方先前曾兩度駁回此案，不過2022年女子又重提訴訟，法庭才正式開審。調查顯示，這名男子曾用相同手法騙過兩名女子，早在2012年就有人報案，只是沒有進入司法程序。

法院最終裁定男子無罪，認為女子事後後悔也不構成男子犯罪。判決已於2024年5月出爐，二審維持原判，女子的「邂逅義大利帥哥美夢」也就此打碎。