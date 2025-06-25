太在意別人眼光恐是心理疾病 專家教你找平衡

心理學家麥可．葛維斯（Michael Gervais）近期提出一項概念，認為過度在意他人看法，可能是潛在的心理疾病。他將其稱為「FOPO」（Fear of People’s Opinions，擔心他人意見），可能會影響社交的方方面面。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，葛維斯接受媒體採訪表示，他發現有越來越多人過度在意他人眼光，讓他認為這可能是一種普遍的心理狀態。葛維斯為此提出「FOPO」的說法，認為這種恐懼讓人失去自信，表現退步，甚至阻礙自我實現。

由於人類是群居動物，遠古時代若被群體排擠，會面臨生存威脅，因為這樣，人本身就有尋求他人認同的傾向，好使我們獲得庇護與資源，不過現代社會越來越競爭，社群媒體更是火上加油，使這種心態逐漸變得越來越嚴重。現在有不少人由按讚、留言等互動來尋求外界認可，更導致自我價值感逐漸建立在他人評價之上。

葛維斯指出，「FOPO」常會出現幾種行為，包含：做事情怕耽誤別人、怕被貼標籤所以不敢提早下班、聽到沒有興趣的話題也會假裝有興趣等。他建議，要解決這個問題，第一步就是要找出自己的核心價值與目標。

葛維斯說，有這種傾向的人需要學習，將焦點從「別人怎麼看我」轉為「我是否忠於自己的目標」，這種心態轉換能讓人擺脫外在評價，重建內在穩定感。諮商師莎加蘭（Aparna Sagaram）也指出，當人越真實地做自己，就越能有自信站穩腳步，也就越不會在意外界的聲音。