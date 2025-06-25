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知名動物園再傳獅子襲人！去年釀一死未安樂肇事獅 園長遭同隻襲擊

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為奧列格(Oleg Zubkov)。路透
圖為奧列格(Oleg Zubkov)。路透

知名動物園又傳獅子襲人事件！57歲的奧列格(Oleg Zubkov)在其創立的Taigan safari park遭受獅子襲擊，造成其頭部、頸部與肺部嚴重受傷。

位於克里米亞的動物園Taigan safari park是歐洲一間大型的獅子與其他大型貓科動物繁殖地，園區內約有60隻非洲獅。創立者奧列格(Oleg Zubkov)也以能在猛獸間來去自如，並與牠們親密互動而聞名。

《每日郵報》報導，有目擊者表示當時奧列格正在餵食幾隻「情緒不安」的獅子，隨後就遭遇了襲擊，「那隻獅子像咬玩具一樣咬著他的脖子拖行」。

園區一名58歲的女員工塔季揚娜 (Tatyana Aleksagina)冒著生命危險，開著車進入圍欄，並向獅子丟水桶，才使獅子放開了奧列格。此外，也有一名男遊客跳進圍欄幫忙救援，協助塔季揚娜將奧列格搬上車子。

奧列格被送往當地的醫院，並於22日接受了手術，園方表示醫生正竭盡所能拯救他的生命。

而這並不是該園區第一起獅子襲人事件，去年10月園區的資深員工萊奧卡蒂婭(Leokadiya Perevalova)就遇襲而死，奧列格將這起事件歸咎於萊奧卡蒂婭忘了關安全門，並拒絕將肇事的獅子安樂死。

據報，本次襲擊奧列格的獅子正是去年他拒絕處死的那批獅子的其中之一。

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