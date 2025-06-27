6旬婦硬送便當上門！40歲女報警逮人 過來人曝「過度熱心」恐已生病

根據日媒「仙台放送」報導，宮城縣仙台市一名60歲女子，近日因多次在未經同意下擅自前往熟識女性友人家中，強行留下便當與飲料，被警方依有違反《防止騷擾行為條例》的嫌疑逮捕。警方指出，被害女性多次表示拒絕，仍無法阻止這名女子持續此種行為，最後只能報警求助。

該事件發生在本月14日與17日，地點位於仙台市宮城野區。警方表示，涉案女子長期對一名40多歲女性進行近似「過度關心」的舉動。即便女性表明不需協助，她仍持續登門拜訪，留下便當與礦泉水後逕自離去。警方先前已接獲多次投訴，並曾警告女子，但對方並未停止。

警方調查時，該名女子辯稱「我只是擔心她室友沒有提供足夠的飲食，自己才會送食物和水過去，從未想過這會構成騷擾。」堅持否認自己騷擾友人。不過警方指出，因該女子行為已持續多日，造成當事人極大精神壓力，因此決定依法辦理。

對此事件，有網友留言提到自己的母親曾被診斷為「額顳葉型失智症」，正是在60歲左右時發病。初期症狀便包含對他人界線感薄弱，容易做出「過度熱心」或「無視他人意願」的行為。網友母親就曾拿家中已破舊的衣物分贈給鄰居。該網友也提醒，此疾病與阿茲海默症顯現的症狀略有不同，若身邊有人出現類似行為，不妨考慮對方可能有早期失智症的症狀，並向專業機構諮詢。