砸800萬送「驕傲孫」赴美留學！祖父母慘遭追稅 退休生活突生亂流

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聯合新聞網／ 綜合報導
日本一對原本生活優渥的退休夫婦，因資助孫子海外留學而慘遭追稅。 圖／ingimage
日本一對原本生活優渥的退休夫婦，因資助孫子海外留學而慘遭追稅。 圖／ingimage

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，日本一對原本生活優渥的退休夫婦，因資助孫子海外留學而慘遭追稅。這對76歲的前教師A先生與73歲的妻子B女士，原本每月領取約30萬日圓（約新台幣6.3萬元）年金，並擁有約5000萬日圓（約新台幣1050萬元）存款，過著無憂的退休生活。他們唯一的孫子C從小學業優異，深受兩人疼愛與驕傲。

孫子C高中畢業後順利考入日本名校，但因適應不良幾個月後退學。他隨即表示「日本太小」，決定赴美國名校留學4年。A夫婦為支持孫子的夢想，以資助學費為名義，在4年間分批匯出共4000萬日圓（約新台幣840萬元）。然而當孫子留學歸國、A先生去世並完成遺產申報後，兩年後稅務單位卻找上門。

原來，雖名為教育資金，這筆款項卻未即時用於學費支出。調查人員指出，實際上這筆4000萬日圓（約新台幣840萬元）幾乎全數存在帳戶中。由於C先生實際的學費由父母支付，祖父母的資金並未用於教育，因此不符教育費「即時支付、實際使用」的免稅條件，最終被認定為一般贈與，必須補繳約800萬日圓（約新台幣168萬元）贈與稅。

根據日本稅法，祖父母或父母若以教育、生活為名義贈與金錢，只要符合「合理需求」、「即時使用」、「直接支付」等條件，通常可免納贈與稅。例如學費、教材費、交通費等均屬合理範圍，但若一次性給付多筆金額，未直接用於學費或留作他用，就可能被認定為一般贈與而需課稅。

稅務單位指出，A夫婦是以每半年500萬日圓（約新台幣105萬元）的方式轉帳給孫子，並非在繳學費時即時支付，加上C先生將大部分金額存入銀行、未實際用於教育，因此被認定為每年贈與1000萬日圓（約新台幣210萬元）、持續4年，依法課稅。這也是許多民眾誤以為「教育資助可全免稅」的常見誤區。

此外，根據日本《海外匯款等調書制度》，所有單筆超過100萬日圓（約新台幣2.1萬元）的國際匯款，金融機構都有義務回報稅務單位。稅務局會依此監控可疑資金流向，並針對大額匯款進行追蹤與稅務調查。這也是A夫婦遭查稅的主因之一。

專家提醒，若要合法享有教育費免稅，應遵循「即時支付」、「專款專用」、「用途可追溯」等原則，避免一次匯出大筆金額並由受贈人自由處理。建議備妥學費收據、轉帳紀錄等資料，以備未來查證。

退休

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